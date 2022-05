OnePlus Nord 2T 5G et OnePlus Nord CE 2 Lite 5G en approche !!!

Les fans de OnePlus vont être ravis d’apprendre que les OnePlus Nord 2T 5G et OnePlus Nord CE 2 Lite 5G devraient être dévoilés la semaine prochaine. En effet, la marque devrait présenter ses deux nouveaux smartphones le 19 mai.

OnePlus continue à inonder le marché de ses smartphones en proposant de nouvelles variantes de modèles fraichement sortis. Ainsi, la marque annonce la sortie de deux nouveaux modèles pour la semaine prochaine.

OnePlus Nord 2T 5G, un air de déjà vu, mais en mieux ?

Alors que dire de ce nouveau venu qu’annonce la marque. Et bien sachez que Le OnePlus Nord 2T 5G bénéficie d’une version améliorée des principales fonctionnalités tant appréciées du OnePlus Nord 2.

Parmi ces nouveautés, on notera un système de charge 80W SuperVOOC, la même technologie de charge que sur le flagship OnePlus 10 Pro 5G. Bref, de quoi pouvoir recharger son smartphone en un laps de temps encore plus court et profiter ainsi de peu de temps pour une plus longue autonomie du smartphone.

Toutefois, pas mal d’informations circulent sur la toile depuis quelque temps. Ainsi, on sait aussi que le téléphone devrait bénéficier d’une AMOLED de 6,43 pouces qui supporte le Full HD+ à 90 Hz. Pour ce qui est du processeur principal, ce modèle devrait embarquer la nouvelle puce Dimensity 1300 de MediaTek.

Enfin, selon plusieurs sources, le téléphone devrait être commercialisé aux alentours de 400€.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

Ce modèle devrait être équipé d’un processeur Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G et propose à son utilisateur 6Go o 8Go de mémoire et 128Go de capacité de stockage. Capacité de stockage extensible grâce à la présence d’un lecteur de carte microSDXC. L’écran quant à lui st un écran 6.59 pouces avec une dalle IPS LCD proposant un taux de rafraichissement de 120Hz. La batterie devrait être une batterie d’une capacité de 5000 mAh acceptant une charge à 33W au travers d’un port USB-C. Pour ce qui est des technologies sans fil, il gère la 5G et aussi le WiFi 802.11a/b/g/n/ac.

Prix et Disponibilité.

Enfin, selon plusieurs sources, le téléphone devrait être commercialisé aux alentours de 400€.