Dio node, une nouvelle enceinte multiroom Wi-Fi.

Dio Technologies annonce la sortie de « Dio node » une nouvelle enceinte audio Wi-Fi multiroom compacte. Une enceinte qui pourra créer un ensemble multiroom partout dans la maison et qi permettra de diffuser votre musique préférée.

L’univers des enceintes multiroom a séduit depuis quelques années un public averti en matière d’audio. Et dans le domaine, la marque à la pointe de la technologie et la plus reconnue n’est autre que Sonos. Dio Technologies entend lui faire de l’ombre, mais cette jeune entreprise en est-elle capable avec son enceinte ?

Dio node, petit, compact et connecté.

Cette nouvelle enceinte développée par la société Dio Technologies se compose d’un boitier au design carré de 10 centimètres par 10 centimètres avec des coins arrondis. La marque a choisi comme teinte une teinte gris passe partout. Sur la face avant, on trouve une grille perforée qui permettra au son de sortir du haut-parleur.

Pour ce qui est du rendu sonore et de la puissance de l’enceinte, l’enceinte offre une plage de fréquence de 20Hz à 22Hz jusqu’à 60dB. Outre le haut-parleur, l’enceinte est dotée d’un escargot interne passif pour une profondeur des basses.

Connexion sans fil via Wi-Fi.

Contrairement à bon nombre d’enceintes du marché, cette enceinte n’est pas dotée de Bluetooth, mais uniquement de Wi-Fi et supporte le 2.4GHz et les normes 802.11a/b/g/n. L’entreprise met aussi en avant le fait que son enceinte est dépourvue de micro et ne passe pas par un Cloud. Ce qui la rend totalement non-intrusive à l’instar des Amazon Écho ou Google Speaker.

L’enceinte ne nécessite aucune application spécifique à installer sur votre smartphone. En revanche elle est compatible avec Apple AirPlay 2. Ainsi, il vous suffira d’être en possession d’un iPhone, d’un iPad compatible avec iOS 11.4 (au minimum) ou iPadOs 13.0 ou encore TvOS 11.4 pour pouvoir diffuser vos morceaux de musique préférés ou votre service audio en ligne préféré. Un point noir concernant l’enceinte Dio node, elle n’est pas compatible avec Android.

Prix et Disponibilité.

Les premières livraisons sont prévues pour le mois d’octobre. L’enceinte Dio Node est actuellement disponible via le site de fonds participatifs IndieGogo au prix de 73€.