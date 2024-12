Bon Plan : 300€ de réduction sur le TV OLED LG OLED42C4 2024

Profitez d’une offre exceptionnelle chez Boulanger avec une réduction de 300€ sur le TV OLED LG OLED42C4. Ce téléviseur de 2024 combine performance visuelle et design épuré, idéal pour les amateurs de divertissement haut de gamme. Découvrons ensemble pourquoi ce modèle fait sensation et pourquoi il est une opportunité à ne pas manquer.

Caractéristiques techniques :

LG étoffe sa gamme OLED en 2024

La marque LG, réputée pour ses innovations dans le domaine de l’électronique, continue de séduire avec sa série OLED42C4. Fidèle à sa philosophie d’excellence, LG propose une expérience visuelle impressionnante grâce à sa technologie OLED qui assure des contrastes infinis et des couleurs éclatantes. Avec ce modèle, la gamme 2024 s’adresse autant aux cinéphiles qu’aux gamers exigeants.

Les avantages du TV OLED LG OLED42C4

Une qualité d’image exceptionnelle grâce à l’OLED

Le LG OLED42C4 est équipé d’une dalle OLED de dernière génération. Cette technologie offre des noirs absolus et des couleurs précises pour un rendu visuel époustouflant. Le traitement d’image avancé optimise chaque scène pour un réalisme incomparable.

Un processeur Alpha 9 Gen6 pour une performance optimale

Au cœur de ce téléviseur se trouve le puissant processeur Alpha 9 Gen6, conçu pour améliorer la fluidité, la netteté et les contrastes. Ce processeur utilise l’intelligence artificielle pour ajuster automatiquement les réglages en fonction des contenus visionnés.

Une expérience de jeu immersive avec HDMI 2.1

Le LG OLED42C4 prend en charge les fonctionnalités gaming les plus avancées, comme le HDMI 2.1, le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le support G-Sync. Les gamers bénéficient d’une expérience sans latence, avec des images ultra-fluides même dans les scènes les plus dynamiques.

Un design compact et moderne

Avec une taille d’écran de 42 pouces, ce modèle est idéal pour les petits espaces ou comme écran supplémentaire. Son design élégant, avec des bordures fines et un pied discret, s’intègre facilement dans tous les intérieurs.

Un système audio immersif

Le LG OLED42C4 est équipé de haut-parleurs puissants et compatibles Dolby Atmos, offrant un son enveloppant qui enrichit l’expérience audiovisuelle. Le rendu sonore est précis, que ce soit pour les dialogues ou les scènes d’action intenses.

Pourquoi choisir cette offre chez Boulanger ?

Boulanger propose actuellement une réduction de 300€, rendant ce téléviseur encore plus attractif. Outre le prix, le distributeur met en avant des services tels que la livraison rapide et l’installation à domicile. Cette promotion est une occasion idéale pour investir dans un téléviseur premium tout en réalisant des économies.

Points forts du LG OLED42C4 en bref

Technologie OLED pour des noirs parfaits et des couleurs éclatantes.

Processeur Alpha 9 Gen6 avec intelligence artificielle.

Fonctionnalités gaming avancées avec HDMI 2.1.

Design compact et élégant.

Système audio Dolby Atmos pour une immersion totale.

Récapitulatif technique