Brax3 : le smartphone ultra-privé qui redéfinit la confidentialité numérique

Le marché des smartphones regorge de modèles variés, mais peu d’entre eux placent la protection des données personnelles au centre de leur conception. Le Brax3, fruit de l’innovation de Brax Technologies, se distingue par son engagement inébranlable envers la confidentialité et la sécurité numérique.

Brax Technologies s’impose comme une marque visionnaire, dédiée à la conception de solutions numériques éthiques et sécurisées. Avec le Brax3, l’entreprise propose un smartphone pensé pour les utilisateurs exigeants en matière de vie privée et de contrôle parental.

Un système d’exploitation hybride et éthique

Le Brax3 fonctionne sous iodé OS, un système basé sur Android, entièrement dégooglisé pour protéger les données des utilisateurs contre toute forme de suivi ou de collecte non autorisée. En plus de cela, le smartphone intègre également Ubuntu, offrant une expérience multi-systèmes pour les amateurs d’open source et de personnalisation avancée.

A relire :ROG Phone 9 : le smartphone gaming ultime d’ASUS Republic of Gamers Avec le ROG Phone 9, ASUS Republic of Gamers repousse une fois de plus les limites de la performance mobile. Conçu pour les passionnés de jeux vidéo, ce nouveau modèle de la…

Brax3, Une puissance matérielle au rendez-vous

Le Brax3 est équipé d’une puce MediaTek performante, qui garantit une expérience fluide, même pour les applications gourmandes. Avec ses 8 Go de RAM et ses options de stockage de 256 Go à 512 Go, il répond parfaitement aux besoins modernes tout en mettant l’accent sur le stockage local pour limiter la dépendance au cloud.

La connectivité n’est pas en reste : la compatibilité avec la 5G assure des téléchargements rapides et une navigation sans latence, tandis que la batterie robuste de 5000 mAh garantit une autonomie prolongée, essentielle pour les utilisateurs mobiles.

Bloqueur de contenu avancé : plus qu’un smartphone

Outre ses capacités matérielles impressionnantes, le Brax3 se démarque par ses fonctionnalités avancées pour un usage sûr et éthique :

Advanced adblocking : élimine les publicités intrusives pour une expérience utilisateur propre et sans distraction.

: élimine les publicités intrusives pour une expérience utilisateur propre et sans distraction. Network blocking : contrôle total des connexions pour limiter les applications ou sites non souhaités.

: contrôle total des connexions pour limiter les applications ou sites non souhaités. Adult content blocking : idéal pour protéger les plus jeunes contre les contenus inappropriés.

: idéal pour protéger les plus jeunes contre les contenus inappropriés. Unethical social media blocking : bloque les plateformes jugées invasives ou non éthiques.

: bloque les plateformes jugées invasives ou non éthiques. Parental control : un ensemble d’outils dédiés au suivi et à la protection des activités numériques des enfants.

Un smartphone pour tous les profils

Qu’il s’agisse de professionnels soucieux de leurs données, de parents recherchant un appareil sûr pour leurs enfants, ou de particuliers aspirant à une navigation sécurisée, le Brax3 s’impose comme une solution adaptée. Sa conception axée sur la confidentialité, associée à des performances matérielles solides, en fait un appareil polyvalent et indispensable.

Une technologie au service de l’éthique

En lançant le Brax3, Brax Technologies démontre qu’il est possible de concevoir des smartphones performants, respectueux des données personnelles et éthiques. Le Brax3 est plus qu’un simple appareil : il s’agit d’une déclaration d’intention pour un futur numérique plus sécurisé et responsable.

Récapitulatif technique

Système d’exploitation : iodé OS (basé sur Android, sans services Google), avec Ubuntu intégré.

: iodé OS (basé sur Android, sans services Google), avec Ubuntu intégré. Processeur : Puce MediaTek performante.

: Puce MediaTek performante. Écran : Haute résolution.

: Haute résolution. Stockage : Options de 256 Go à 512 Go.

: Options de 256 Go à 512 Go. Mémoire vive (RAM) : 8 Go.

: 8 Go. Connectivité : 5G.

: 5G. Batterie : 5000 mAh pour une autonomie prolongée.

: 5000 mAh pour une autonomie prolongée. Fonctionnalités avancées : Bloqueur de publicités, contrôle réseau, blocage de contenus inappropriés, contrôle parental, blocage des réseaux sociaux non éthiques.

D’autres produits en rapport :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.