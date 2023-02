Creative Outlier Free Pro, l’autre solution audio de Creative.

Avec son Creative Outlier Free Pro, la marque Creative propose un casque à conduction osseuse léger et parfait pour les nageurs et autres passionnés de sport. Une version plus haut de gamme que celle que nous vous avons fait connaitre il y a une semaine.

Si vous avez suivi notre actualité ces derniers jours vous avez surement vu passer la sortie du Creative Outlier Free, un nouveau casque audio sans fil qui exploite la technologie de la conduction osseuse. Aujourd’hui on vous parle de sa version PRO.

A relire : Creative Outlier Free, un nouveau casque à conduction osseuse chez Creative. Creative spécialiste de l’audio dans le monde de l’informatique sort Creative Outlier Free, un nouveau casque audio sans fil qui exploite la technologie de la conduction osseuse.

Creative Outlier Free Pro, dédié au sportif assidu ?

C’est en tout cas ce que nous annonce la marque en soulignant que ce nouveau casque qui a pour nom Creative Outlier Free Pro est équipé de toutes les fonctionnalités souhaitées par les sportifs de haut niveau.

Le plus de ce casque est qu’il est totalement étanche et il pourra donc aussi bien être utilisé sous la pluie que dans l’eau, par exemple pour les nageurs. Mais le plus par rapport à sa version Creative Outlier Free est que ce modèle est équipé d’une mémoire de stockage qui lui permet de fonctionner en mode lecteur MP3. De fait, le casque est en mesure de stocker jusqu’à 8 Go de données audio soit selon Creative 2 000 chansons MP3 et également compatible avec les formats de fichiers FLAC, WAV et APE.

Bluetooth 5.3 et autonomie conséquente pour le Creative Outlier Free Pro.

Pour ce qui est de l’autonomie du casque, Creative annonce jusqu’à 10 heures d’autonomie par charge (10 minutes de charge rapide donnent 2 heures d’autonomie).

Pour ce qui est de la technologie sans fil embarquée, comme pour l’autre modèle, on retrouve ici la présence du Bluetooth 5.3 qui permettra non seulement d’associer un smartphone au casque, mais en plus, le système supporte jusqu’à deux appareils connectés simultanément. Il existe également un mode de faible latence pour minimiser le décalage audiovisuel devant un film.

Enfin, dernier détail qui peut être intéressant pour les plus connectés, le casque est doté d’un micro intégré qui permet non seulement de prendre les appels téléphoniques, mais aussi pour donner des commandes aux assistants connectés Siri et l’assistant Google.

Prix et Disponibilité.

Le Creative Outlier Free est lancé au prix promotionnel de 129,99 €