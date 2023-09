EpiqVision Ultra EH-LS650B/W, le nouveau projecteur laser d’Epson.

Avec son nouveau projecteur laser EpiqVision Ultra EH-LS650B/W, la marque Epson élargit sa gamme en matière de vidéo projecteur connecté proposant du 4K. Un projecteur que la marque définit comme un nouveau projecteur abordable pour la maison.

Epson est un grand nom dans le secteur de l’impression et vous n’êtes sans doute pas sans le connaitre. Mais saviez-vous que la marque a aussi toute une gamme de vidéo projecteur à son catalogue ? Des projecteurs qui sont bien souvent utilisés dans le domaine professionnel pour des salles de vidéo-conférence en entreprise notamment. Cette fois la marque propose un nouveau produit davantage dédié au grand public qui souhaite une alternative au téléviseur classique.

EpiqVision Ultra EH-LS650B/W, de la 4K sinon rien.

Aux vues de son design, pas d doute possible, le projecteur EpiqVision Ultra EH-LS650B/W est dédié à prendre place dans un salon ou dans une pièce dédiée. Ce projecteur entre dans la catégorie des projecteurs laser 4K PRO-UHD. En outre, il est équipé de fonctionnalités audiovisuelles haut de gamme.

A relire : Bon Plan du dimanche : 289.99€ pour l’imprimante EPSON EcoTank ET-2850 Avec son EcoTank ET-2850, Epson propose une imprimante multifonction économique avec un coût d’impression réduit jusqu’à 90 % grâce à son système de réservoir d’encre rechargeable.

La bonne nouvelle, c’est qu’il intègre en natif Chromecast et Android TV. Offrant ainsi, à l’utilisateur la possibilité de se connecter à des sources de streaming en ligne telle que NetFlix, Prime Video, YouTube premium … En outre, au travers de Chromecast, il sera possible de projeter une source présente sur votre smartphone, tablette…directement vers le vidéo projecteur, et ce de manière sans fil.

Il est aussi possible de contrôler ses applications favorites à partir de son smartphone Android, iPhone®, iPad®, ordinateur portable Mac® ou Windows®. Une connexion sans fil rendue possible grâce à la présence du Wi-Fi .

Un milieu de gamme qui saura trouver sa place.

Ce nouveau projecteur étoffe ainsi un peu plus la gamme du constructeur qui se compose déjà des EpiqVision Ultra LS800 (haut de gamme) et l’EpiqVision Ultra LS300 (entrée de gamme).

Prix et Disponibilité.

Le EH-LS650B/W sera disponible à partir du 1er octobre 2023 au prix public conseillé de 2 299 €. Ce nouveau projecteur d’Epson sera disponible en noir ou en blanc.