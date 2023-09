IFA 2023 : SwitchBot S10 robot aspirateur laveur, il fait tout, tout seul.

À l’occasion de sa présence à l’IFA, la marque présentait son tout nouvel aspirateur robot SwitchBot S10 qui lave et muni d’une station de base qui peut être raccordée directement à votre système d’eau et d’égouttage.

Vous connaissez peut-être la marque SwitchBot pour ses interrupteurs et ses solutions en matière d’objets connectés. À l’occasion de l’IFA, la marque avait décidé de se montrer au grand public notamment pour présenter deux aspirateurs robots grand public dont notamment son dernier né qui propose une combinaison de station de base peu courante.

SwitchBot S10, le plus important ce sont ses stations d’accueil.

Équipé d’un système de navigation laser avancé, ce robot aspirateur laveur de la marque utilise le Lidar pour cartographier rapidement et précisément votre maison et la nettoyer efficacement. Il est également doté d’un système d’évitement des obstacles par l’IA pour éviter que le S10 ne se heurte à des objets lorsqu’il fonctionne.

En utilisant l’application SwitchBot, vous pouvez facilement définir des zones interdites et spécifier les pièces à nettoyer. Le robot aspirateur laveur offre une puissance d’aspiration allant jusqu’à 6500 pa.

Pour la partie nettoyage, le robot aspirateur laveur SwitchBot S10 est doté non pas d’un système de lingette classique, mais d’une brosse rotative en mousse comme un rouleau de peinture. Ce nouveau balai à rouleau frotte et lave simultanément, effectuant un auto nettoyage 300 fois par minute, sans retourner à la station.

Aspiration auto régulée selon la surface.

Lorsque le robot nettoyeur détecte des tapis, non seulement il augmente la puissance d’aspiration et soulève le balai à franges, mais il arrête également de pulvériser de l’eau et racle toute l’eau restante, afin que vos tapis ne soient pas mouillés.

Des stations de bases premium pour le nettoyage à l’eau.

Comme on vous le soulignait plus haut, ce sont surtout les stations de charges de ce robot qui font la grosse nouveauté sur ce produit. En effet, outre la station de base standard qui permet de récupérer la saleté du bac de votre aspirateur, SwitchBot propose une « station de lavage » ou « d’épuration » pour son SwitchBot S10. Concrètement cette station qui se connecte directement sur votre système de plomberie et d’évacuation des eaux, sera à même de vider l’eau sale de votre SwitchBot S10 automatiquement en l’envoyant directement au tout-à-l’égout. Raccordé à votre plomberie, elle pourra également remplir automatiquement le bas d’eau de votre robot aspirateur laveur.

Prix et Disponibilité.

Le robot SwitchBot S10 et les différentes stations d’accueil seront disponibles d’ici les prochains mois. Il sera possible d’acheter soit l’aspirateur robot laveur seul ou avec les différentes stations d’accueil à poussière ou d’eau.