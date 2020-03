Monitor II A.N.C, le top du top des casques Marshall.

Marshall étoffe sa gamme de casques audio grand public sans fil et lève le voile sur un nouveau modèle qui a pour référence Monitor II A.N.C. Un casque sans fil destiné aux plus mélomanes d’entre nous.

Marshall est une marque emblématique et bien connue par tous les musiciens professionnels. La marque qui propose des enceintes et amplis de qualité pour les pros revient sur le segment des casques audio.

Qui plus est des casques audio pour utilisateur nomade. En effet, ce dernier arrivé dans la gamme de la marque propose une solution sans fil et plus particulièrement Bluetooth 5.0.

Monitor II A.N.C, un haut de gamme qui se frottera aux autres.

Effectivement, ce nouveau venu chez Marshall va venir faire concurrence à des casques audio haut de gamme tels que le Bose SoundLink ou le BackBeat FIT 6100.

Pour ce qui est du design, la marque reprend les codes de l’entreprise avec un casque moderne, mais authentique. Il est doté de transducteurs dynamiques personnalisés de 40 mm. La marque annonce par ailleurs :

Des aigus cristallins, des médiums dynamiques et des basses profondes, le tout produisant un son parfaitement clair et équilibré, quel que soit le volume.

Ce casque embarque le Bluetooth 5.0 et la fonction « Active Noise Cancelling » ou si vous préférez, la fonction réduction active de bruit. Marshall a également rendu son casque compatible avec l’Assistant Google. Un bouton physique permet par ailleurs d’activer ou désactiver l’Assistant Google.

Quid de son autonomie ?

Alors, avant tout, sachez que ce casque est doté d’un port USB-C. Ce qui lui permettra une charge rapide. De fait, Marshall annonce que 15 minutes de charge suffisent pour assurer jusqu’à 5 heures de plaisir d’écoute.

Après une pleine charge, son autonomie est de 30 heures. Celle-ci monte à 45 heures en désactivant la réduction de bruit active.

Enfin, autre détail, on notera que l’arceau est équipé de charnières au niveau des écouteurs. Ce qui permettra de ranger plus facilement le casque dans son « filet » de voyage fourni avec le casque.

On terminera pour souligner qu’il sera possible d’installer l’application Marshall Bluetooth. Une application pour effectuer des réglages ou préréglages d’égalisation personnalisés. Ainsi que la mise à jour du firmware du casque.

Le Marshall Monitor II A.N.C. sera disponible à partir du 31 mars 2020. Prix indicatif : 299 €.