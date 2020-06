Marshall Travel lance sa première collection de sacs à dos.

Marshall est un poids lourd dans le monde de l’audio tant professionnel que grand public. Une marque qui plait et que certains aiment montrée. Fort de ce constat, la marque lance sa première collection de sacs à dos et de rangement avec Marshall Travel.

La marque britannique Marshall est bien connue des musiciens et des fans de musique du monde entier avec ses amplificateurs, enceintes acoustiques, casques et écouteurs. Si la marque a su s’imposer dans le segment des pros de la musique, elle propose aussi des produits grand public de qualité.

Ainsi, c’est par exemple le cas du dernier casque Monitor II A.N.C que nous vous avons présenté en mars dernier. Et si la marque aime soigner ses produits, elle propose désormais une gamme de sacs pour les transporter.

Marshall Travel, pour arborer fièrement la marque durant vos déplacements.

Chose peu courante dans le secteur, la marque qui propose des produits audio se lance dans la mode. Dans la mode avec une nouvelle collection de sacs et accessoires.

Alors, des produits qui seront disponibles dès la mi-juin 2020, soit dès la semaine prochaine. Mais de quoi se compose cette nouvelle collection ? Elle se compose de 4 modèles de sacs à dos et 6 modèles de portefeuille.

Tout d’abord, parmi ceux-ci on trouve notamment un sac à dos de 22L. Qui plus est, est réalisé à partir d’un tissu technique en PET recyclé. Le sac à dos est doté d’un compartiment ordinateur 15 pouces, d’un compartiment smartphones et une pochette intégrée à la bretelle pour cartes. Ce sac a pour nom « Crosstown ».

Ensuite, toujours dans la catégorie des sacs à dos, la marque présente le « City Rocker » est un sac à dos ergonomique de 17L conçu pour un usage professionnel. Ainsi, le sac est équipé d’un compartiment ordinateur, tablette, ports USB et micro-USB pour recharger les appareils.

Enfin, « Seeker » est un sac à dos rolltop un peu particulier. De fait, ce sac à dos de 26L est réalisé à partir de 40 bouteilles recyclées, et à partir d’un tissu déperlant.

Comme on peut le constater sur ces produits, la marque joue à la fois sur sa marque, mais montre clairement qu’elle s’intéresse à l’écologique et au recyclage intelligent avec ce dernier sac. Une valeur qui devrait séduire certains consommateurs plus éthiques dans leur choix d’achat.