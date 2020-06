Noise Shots Ergo, les nouveaux écouteurs True Wireless de Noise.

Noise est une marque qui s’est spécialisée dans la conception et la vente de produits audio. Cette fois la marque annonce la sortie d’une nouvelle paire d’écouteurs sans fil intra auriculaire Bluetooth de type True Type. C’est nouveaux écouteurs ont pour nom : Noise Shots Ergo.

Ainsi, noise surf à son tour à nouveau sur la vague des écouteurs intra auriculaire, un marché qui cartonne depuis plus d’un an maintenant. Un marché où les acteurs sont nombreux et qu’il faut pouvoir se faire une place. On vous avait d’ailleurs proposé un Comparatif de casques intra auriculaires sans fil en aout dernier.

Que dire de ces nouveaux Noise Shots Ergo ?

Avant tout, on sait que ces nouveaux écouteurs sont dotés de Bluetooth 5.0. Cependant, on ignore si ces derniers sont équipés du nouveau jeu de puce de Qualcomm dédié à ce marché.

Ce que l’on sait en revanche c’est qu’ils sont dotés de la norme IPX7. Bref, qu’ils sont résistants à l’eau. Pour ce qui est de leur autonomie, Noise annonce environ 5 heures d’écoute musicale. Comme pour la concurrence, les écouteurs sont fournis avec un étui de rangement qui servira aussi de base de recharge. Un étui qui est équipé d’un port USB-C pour une charge rapide. Pas de qi en revanche pour recharger l’étui. Un étui relativement compact qui pourra tenir dans la poche d’une veste voir d’un pantalon.

Les écouteurs sont équipés d’une zone tactile qui permettra d’agir sur l’écoute. Réglage du volume, gestion des appels téléphoniques ou gestion des morceaux de musique.

Des écouteurs qui vous écoutent.

De fait, la marque Noise a eu la bonne idée de rendre ses écouteurs sans fil intra auriculaire Bluetooth Noise Shots Ergo compatible avec les assistants tel que Siri et Google Assistant. De quoi pouvoir commander à distance vos lumières ou votre chauffage.

Les écouteurs sans fil intra auriculaire Bluetooth Noise Shots Ergo sont disponibles en blanc ou noir. La marque les commercialise au prix de 29€.