HELM True Wireless 5.0 Headphones, des intra qui se la joue chic.

La société Helm Audio propose une paire d’écouteurs intra auriculaire Bluetooth sans fil de type True Wireless. Des écouteurs avec un design en forme de diamant noir qui ont pour nom HELM True Wireless 5.0 Headphones.

Le monde des écouteurs et casques audio a fort à faire avec de nombreux concurrents. En effet, t ce marché porteur attire bon nombre de marques. D’ailleurs, si vous nous suivez, vous avez pu vous en rendre compte. Notamment, en lisant nos tests des écouteurs JVC HA-A10T, Aukey EP-T10 Key series, Huawei Freebuds 3 ou encore Oglo MUZ TWS.

Cette fois c’est la marque Helm Audio qui propose des écouteurs intra auriculaire Bluetooth. Notamment, avec les HELM True Wireless 5.0 Headphones. Derrière ce nom se cache une paire d’écouteurs qui semble sur le papier bien intéressante.

Ainsi, annoncés il y a quelque temps, les écouteurs sont actuellement en précommande. Et ne seront pas livrés avant le 29 juin.

HELM True Wireless 5.0 Headphones, Bluetooth 5.0, Qualcomm® aptX™ & AAC Audio.

Ces écouteurs qui sont proposés à un prix plus que correct tenteront de trouver leur place parmi les plus grands grâce à certaines fonctionnalités et caractéristiques. Ainsi, les écouteurs héritent de la dernière puce de Qualcomm en délivrant du Bluetooth 5.0 et annonçant un faible taux de latence.

En outre, des écouteurs qui sont équipés de deux micros pour un meilleur rendu sonore lors de la prise d’appel pour votre interlocuteur. Les écouteurs n’ont pas de fonction de réduction de bruit active. Cependant, la marque assure pouvoir isoler un maximum le porteur du bruit extérieur au travers des embouts en caoutchouc.

Un boitier de rangement qui fait station de charge.

Comme pour la plupart de ce type de produit, les HELM True Wireless 5.0 Headphones sont fournis avec un boitier de rangement qui fera également station de charge. Dès lors, cela offrira l’équivalent de 5 charges des écouteurs pour une durée totale de 30 heures. L’autonomie annoncée par Helm Audio étant de 6 heures pour ses écouteurs.

Enfin côté design, les écouteurs s’offrent une coque avec un revêtement sous forme de petite pyramide. Et qui ferait également penser aux faces d’un diamant. Les écouteurs sont proposés aux prix de 129.99$.