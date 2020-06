Test : JVC HA-A10T.

Réellement sans fil… Tel est le slogan de JVC pour ses écouteurs Bluetooth HA-A10T. Mais, qu’est ce que l’inventeur de la VHS nous réserve ? Arrive t’il à tenir la cadence dans un marché tellement concurrentiel et déjà dominé par des ténors du genre ? Allez, venez, je vous emmène découvrir ça !



Préambule.

JVC, déjà très présent dans les écouteurs à bas prix mais relativement qualitatifs. En effet, qui comme no vous le soulignait au paragraphe plus haut est l’inventeur du VHS. VH quoi ? Bon c’est sur les moins de 30 ans ne comprendrons pas. Alors un petit tour par Wikipédia s’imposera. Cependant, JVC nous livre ici ses écouteurs Bluetooth. Des modèles toujours à un prix concurrentiel et très prometteur sur le papier. Des écouteurs qui suivent la tendance qui est présentes depuis un peu plus d’un an concernant ce segment. Ce segment, c’est celui des intra auriculaire de type True Wireless. Alors, une question nous vient : Arriverons-nous à avoir le rapport qualité prix du moment ?

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Zone de transmission : approx. 10 m

Transducteur : 5,8 mm

Type d’aimant : Néodyme

Réponse en Fréquence : 20-20.000 Hz

Impédance nominale : 16 ohms

Alimentation : Batterie rechargeable

Durée de vie de la batterie / temps de charge (approximatif) : 4h d’autonomie / 2h de temps de charge

Poids (sans cordon) : +/- 5,2 g *pièce / +/- 42 g (avec boîtier de charge)

Commande à distance et microphone : Télécommande (via Bluetooth), volume +/-, puissance

Version Bluetooth : 5.0 (classe 1)

Profil Bluetooth : AVRCP, A2DP, HSP, HFP

Codec pris en charge : SBT

Étanchéité : IPX5

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

JVC HA-A10T

Etui de charge

Câble de charge (micro USB)

Oreillette en mousse à mémoire: 2 paires (petite, moyenne)

Embouts en silicone: 3 paires (petite, moyenne, grande)