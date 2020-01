CES 2020 : Altec Lansing spécialiste audio dévoile ses écouteurs True Evo 2.0.

La marque a profité elle aussi du salon de Las Vegas qui s’est tenu cette semaine. Elle nous a présenté plusieurs gammes de produits audio. Des enceintes portables de tout type, mais aussi des écouteurs sans fil intra auriculaire de type True Wireless avec les True Evo 2.0.

Altec Lansing est une marque qui ne propose que des produits audio de qualité. Des haut-parleurs grand public pour les nomades, mais aussi des enceintes pour la maison. La marque propose également des casques audio de tout type. Des supra auriculaire comme des casques intra auriculaire pour sportifs.

True Evo 2.0, des intra True Wireless mis à jour.

En effet, en matière d’écouteurs intra auriculaire, la marque n’en est pas à ses premiers essais. Elle ne propose pas moins de 8 modèles différents adaptés en quelques sortes à toutes les situations.

Avec cette nouvelle version de ses écouteurs « True Evo », la marque fait évoluer ses écouteurs pour proposer une solution audio pour vos oreilles dans l’air du temps.

Des écouteurs qui se veulent polyvalents et qui pourront être utilisé tan par n’importe quel utilisateur soucieux d’écouter de la musique que pour les sportifs… Équipé de Bluetooth, les True Evo 2.0 son résistant à la poussière et à la pluie. Ils sont de surcroit certifié IPX6.

Altec Lansing annonce une autonomie de 4 heures pour ces écouteurs. Écouteurs qui pourront se recharger via leur boitier de rangement qui fait également batterie externe et qui sera ne mesure de charger jusqu’à 5x les écouteurs True Evo 2.0.

On notera au passage, que le boitier de rangement /charge peut lui aussi être chargé via la charge à induction au travers d’un chargeur qi. Enfin, autre détail pour les plus intéressés, les écouteurs sont compatibles avec les assistants Siri et Google Voice Assistant.

Des écouteurs, mais aussi des enceintes audio sans fil avec Soundstyle Line.

En outre, Altec Lansing a dévoilé toute une gamme d’enceintes sans fil nomades qui a pour nom « Soundstyle Line ». Des enceintes audio de différents gabarits qui proposent du Bluetooth et la possibilité de coupler deux enceintes entre elles pour établir une vrai stéréo.