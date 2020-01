Bang & Olufsen Beoplay E8 3.0, le retour d’écouteurs intra auriculaire de qualité.

Bang & Olufsen, pilier incontournable dans l’audio haut de gamme et de qualité annonce l’arrivée prochaine de nouveaux écouteurs intra auriculaires de type True Wireless. Des écouteurs qui apportent tout le savoir de la marque.

Voilà déjà longtemps, que nous ne vous avions plus parlé de la marque Bang & Olufsen. Une marque qui propose des produits audio de qualité et qui opère aussi bien dans le monde des casques audio comme le Beoplay H4 sans fil (sorite 2017° que celui des enceintes sans fil.

Beoplay E8 3.0, une revisite pour une mise à niveau.

Alors, la marque qui fait partie du groupe Harman Kardon annonce l’arrivée d’une nouvelle génération d’écouteurs sans fil Bluetooth de type True Wireless. Effectivement, avec ces nouveaux Beoplay E8 3.0, on ne peut pas vraiment de nouveau produit, mais davantage d’une évolution.

De fait, la marque n’en est pas à son coup d’essai. Elle fut parmi les premières à proposer des écouteurs sans fil True Type. Et les Beoplay E8 sont pour le moment disponibles sur leur site en version 2.0.

On peut donc parler davantage d’amélioration sur ces nouveaux modèles qui n’arriveront que d’ici quelques mois. On notera cependant des améliorations tant au niveau qualitatif qu’en matière de design. Ainsi, ces Beoplay E8 3.0 sont totalement ronds et font disparaitre l’excroissance que propose la version actuelle.

Au cœur des écouteurs, une nouvelle puce Qualcomm de dernière génération. Cette nouvelle puce apporte du Bluetooth 5.1 et le support de l’aptX et de l’AAC. Il y a d’ailleurs de fortes chances que cette puce soit la même que dans celle des Xellence de X by KYGO.

L’autonomie subit elle aussi une mutation intéressante pour le consommateur. De fait, cette nouvelle version permettra une écoute audio continue de 7 heures par pleine charge.

Pour ce qui est de la charge justement, elle pourra se faire via un boitier qui servira tant de rangement que de chargeur.

Si aucun prix n’a encore été dévoilé officiellement on peut s’attendre à ce que celui-ci soit aux alentours de 350€. En effet, les Beoplay E8 2.0, sont toujours actuellement commercialisés à 300€.