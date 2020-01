TecTecTec Xpro5 l’action-cam complète.

Les vacances sont arrivées et beaucoup vont aller crapahuter à la mer ou la montagne. Quoi de mieux que de garder de beaux souvenirs en HD et en 4K. TecTecTec nous propose la cinquième version de sa caméra d’action. Venant contester la suprématie de la reine Gopro, la TecTecTec Xpro5 est une caméra compacte 4K dédiée aux sportifs.

Sur ce marché de plus en plus chargé, la Xpro5 devra faire face aux nombreux concurrents au potentiel certain, comme les Xiaomi Yi 4K+ ou encore la Dji osmo Pocket, etc.

Bien moins cher qu’une Gopro héro 7 black ou encore que la toute récente Sony RX0 II au tarif élitiste, voyons si ses qualités lui permettront de se faire une place de choix.

Préambule.

La startup familiale française TecTecTec!, spécialisée dans le High-Tech, lance sa nouvelle caméra TecTecTec Xpro5, au tarif plus serré que la reine GoPro. Cette nouvelle caméra embarque un capteur Sony IMX 16 Mpx et son processeur qui devrait lui permettre de répondre présent sur la partie qualité d’image. On pourra ajouter à cela une excellente stabilisation ainsi qu’un écran tactile, une connectivité Bluetooth ou Wi-Fi, une sortie vidéo micro HDMI, une entrée microphone, un port USB-C et un port pour carte MicroSD.

Tectecte! n’a pas non plus lésiné sur les accessoires en fournissant une belle panoplie qui vous permettra de débuter sereinement. En résumé, produit bien armé pour affronter ses concurrents.

Présentation – Description.

Cette Action-cam, à la présentation soignée et assez sobre, est revêtue de plastique noir à l’aspect un peu satiné.

Caractéristiques techniques du constructeur :

Dimensions : 66 x 42 x 30,2mm (L x h x P).

Poids : 93g avec batterie (121g pour ma gopro 7)

Batterie : Li-ion amovible de 1180mAh en 4,4 Wh

Écran tactile de 2,35″ (pouces) soit 5,97 cm

Contenu de la boîte:

TecTecTec! a eu la bonne idée de choisir des fixations de type GoPro pour accompagner son produit. On pourra ainsi facilement compléter le package présent dans le pack. Toute une panoplie d’accessoires est déjà présente et vous permettra de bien débuter. On pourrait tout au plus regretter l’absence d’un câble mini HDMI pour pouvoir raccorder la Xpro5 à un écran afin de contrôler facilement les prises de vues.

La boîte contient les éléments suivants :

Caméra sportive Xpro5

Notice d’utilisation multilingue, dont le français

une télécommande Bluetooth avec 1 pile plate de type Cr1620 Lithium 3V et bracelet scratch

Caisson étanche

Coque silicone blanche avec protège objectif amovible

Micro cravate avec mousses

Prise secteur USB

cable USB type C

Adaptateur USB C vers jack

Pack d’accessoires et fixation type GoPro.