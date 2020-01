AU-Stream ANC, Ausounds présente ses écouteurs True Wireless.

AUSounds a exposé lors du CES des nouveaux écouteurs intra auriculaire de type True Wireless qui sont en plus équipé d’une technologie ANC.

Vous pensiez que les écouteurs de type True Wireless étaient le produit phare de l’année 2019 ? Et bien il se pourrait que 2020 le soit encore. En effet, à l’occasion du CES, les marques ont été nombreuses à proposer des écouteurs sans fil.

C’est aussi désormais le cas chez Ausounds qui propose ses propres écouteurs sans fil intra auriculaire de type True Wireless. Avec les AU-Stream ANC.

Des écouteurs True Wireless comme les autres ?

Alors pour ce qui est du design du produit, on retrouve des écouteurs type Airpods composé de haut-parleurs de 13mm au titanium accompagné d’une petite tige qui descendra le long de l’oreille.

Pour ce qui et de leur autonomie, la marque annonce 5 heures d’écoute continue par pleine charge. Charge qui se fera depuis un boitier de rangement qui lui aussi pourra servir de station de charge. Il pourra en outre être déposé sur un chargeur qi pour se recharger.

Les embouts sont équipés de silicone qui a pour but de ne pas gêner dans l’oreille. De plus, ces écouteurs intra auriculaires sans fil True Wireless sont équipés d’une fonction de réduction de bruit active.

De la sorte, il sera possible de vous immerger dans votre écoute et de faire abstraction des différents bruits environnants. Idéal par exemple si vous voyagez en train ou en avion. Vous ne percevrez plus dans vos oreilles ce bourdonnement des réacteurs.

Connectivité sans fil dernier cri !

Pour communiquer avec le smartphone de leur porteur, les écouteurs intra auriculaire pourront compter sur la présence de la puce Bluetooth 5.0.

Enfin, dernier détail intéressant, ces écouteurs AU-Stream ANC sont résistants à l’eau et à la sueur. Sur ce point, la marque a obtenu la certification IPX5.