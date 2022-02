Canon PowerShot PICK, une caméra pour les moments présents !

Avec cette nouvelle caméra sans fil baptisée Canon PowerShot PICK, la marque propose une caméra portable d’un nouveau genre qui aurait pour fonction de prendre des photos ou vidéo instantanée des moments de votre vie sans que vous n’ayez à vous en soucier.

Canon propose un objet qui semble au préalable des plus classiques. À savoir une caméra portable que vous pourrez emmener avec vous n’importe où et qui tient presque dans une poche ou dans un sac.

Canon PowerShot PICK, votre photographe personnel.

Voilà comment le constructeur définit sa nouvelle caméra. Il faut dire que cette caméra ne se contente pas de simplement filmer lorsqu’elle détecte du mouvement.

De fait, Canon souligne le fait que sa caméra est équipée d’un système étudié depuis des années qui consiste à reconnaitre « automatiquement » les visages et les sourires tout en ajustant la composition du cadre grâce à son mécanisme motorisé et rotatif Pan, Tilt, Zoom (PTZ).

Concrètement, il suffit de déposer la caméra sur la table ou à un endroit où elle peut filmer votre moment de la vie et celle-ci s’occupera de prendre des photos ou vidéos sans que vous n’ayez à le faire ou du moins à vous en soucier. Par ailleurs, la caméra est équipée d’un capteur CMOS ½.3 offrant un angle de vision d’une focale allant de 19 à 57mm.

La caméra motorisée Canon PowerShot PICK est également munie d’un zoom optique 3x. Le tout offrant une résolution pour les vidéos de 1920×1080.

Batterie intégrée, lecteur de carte et connectivité.

Pour être la plus transportable possible, la Canon PowerShot PICK est dotée d’une batterie qui l’a rend totalement autonome et propose une autonomie de 5 heures par charge pleine. La recharge pourra se faire quant à elle au travers d’une connexion USB-C.

La caméra propose également un lecteur de carte intégré. Ce qui permettra d’enregistrer les photos et les vidéos directement sur la carte mémoire. Une carte mémoire au format microSD, microSDHC et microSDXC.

Autre détail intéressant, la caméra est doté d’un pas de vis standard qui permettra soit de la déposer sur une table, un meuble soit de venir la fixer sur un tripode, trépied ou toute fixation.

Du Bluetooth et du Wi-Fi pour un contrôle depuis son smartphone.

Pour plus de convivialité et de connectivité, Canon a équipé sa caméra motorisée Canon PowerShot PICK de Bluetooth et de Wi-Fi. Les deux technologies permettent à l’utilisateur soit de connecter la caméra à son smartphone via l’application pour regarder les photos, vidéos ou exécuter certaines commandes, soit via Wi-Fi pour une connexion dans le réseau et le transfert des données. L’application qui a pour nom « MiniPTZCam App est disponible à la fois pour les possesseurs de smartphone Android (version 8.0 à 11) et pour les possesseurs d’iPhone (iOS 12.4 à 14).

Enfin, autre détail intéressant, la caméra est équipée d’un micro qui prendra le son lors des vidéos, mais qui servira aussi pour exécuter des commandes à la Canon PowerShot PICK telle que « Hello Pick prend une photo », ou encore « Hello Pick démarre la vidéo ».

Une fonction intéressant qui vous éviter d’être juste à côté de la caméra. Canon annonce une comptabilité avec plusieurs langues telles que : anglais, allemand, français, italien, japonais…

Prix et Disponibilité.

La caméra Canon PowerShot PICK sera commercialisée pour le mois d’avril et elle est actuellement disponible en précommande via le site d’IndieGogo.