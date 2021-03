Amazon Music HD s’invite chez Yamaha.

Amazon Music HD, le service de streaming audio de haute qualité s’invite désormais aux produits Yamaha dotée de la solution MusicCast. Avec cette compatibilité, Yamaha ajoute une corde à son arc. Du moins à sa dernière gamme de produits compatibles avec MusicCast.

Alors, certes, Yamaha n’a pas été le premier à se lancer dans l’aventure du multiroom sans fil. Ce titre revient avant tout à Sonos qui fut le premier à exploiter le Wi-Fi pour y diffuser de la musique. Mais Yamaha a depuis comblé son retard. Et cette fois elle s’ajoute l’accès à Amazon Music HD.

MusicCast 20, MusicCast 50… les solutions multiroom de la marque.

Effectivement, la marque a su avec le temps s’installer confortablement dans l’univers du multiroom avec les produits de sa gamme de MusicCast. Pour rappel, ces produits vont de l’enceinte audio connectée, à la barre de son, en passant par des Amplis-tuners AV.

Des produits qui sont compatibles avec la plupart des solutions de streaming audio en ligne comme Qobuz, Deezer, TIDAL ou encore Spotify. Et désormais avec Amazon Music HD.

Cette fois, la marque étoffe les compatibilités de ses produits en intégrant Amazon Music HD. Un service de streaming audio en haute qualité que propose le géant du commerce en ligne Amazon.

À ce propos, le Chef de produits Audio & Vidéo de la Division Home Audio de Yamaha Music Europe France commente :

« Nous concevons nos produits audio avec une technologie de pointe qui évolue et se développe sans cesse. Avec MusicCast, les utilisateurs peuvent accéder à de nombreuses radios et services de diffusion, à des milliers d’artistes et à des millions de chansons. L’objectif est de leur procurer une grande liberté et souplesse d’utilisation, pour contrôler leurs appareils avec l’assistant vocal de leur choix, qu’il s’agisse d’Alexa, de Google* ou de Siri ».

Amazon Audio HD disponible depuis l’application Yamaha MusicCast.

Bonne nouvelle pour tous les clients de produits de la marque, ceux-ci n’auront rien à faire si ce n’est mettre à jour l’application. De la sorte, ils pourront directement profiter du service concerné.

Attention cependant, il faudra avoir un des appareils ci-dessous de la marque pour profiter d’Amazon Audio HD :

Enceintes sans fil : MusicCast 20, MusicCast 50.

Barres de son : MusicCast BAR 400, ATS-4080, MusicCast BAR 40.

Amplis-tuners AV : séries RX-A2A, série RX-Ax80, RX-V4A et V6A, séries RX-Vx85, Ampli-tuner AV RX-S602 slimline, pré-ampli/processeur AV CX-A5200.

MusicCast VINYL 500.

Ampli MusicCast Multi-Room XDA-QS5400.

