Free lance une “offre sensationnelle » 5G en Italie avec Iliad

La maison mère italienne de Free Mobile fait beaucoup parler d’elle en ce moment avec l’annonce d’un forfait 5G doté de 100 Go de data pour seulement 9,99€/mois. Une offre promotionnelle qui ne manque pas de faire de l’ombre à ses concurrents et rend jaloux les abonnés Free mobile français.

Iliad poursuit sa “Rivoluzione” avec son forfait 100 Go à moins de 10€/mois

Si l’offre est aussi alléchante de l’autre côté des Alpes c’est qu’elle comprend des caractéristiques que l’on retrouve en France à des tarifs beaucoup moins élevés.

Pour moins de 10€ par mois, l’abonné Iliad italien peut espérer un forfait 5G en série limitée comprenant 100 Go, avec appels et SMS illimités, “zéro frais caché et zéro contrainte”. Avec 100 Go de données mobiles, l’abonné a donc de quoi profiter du réseau mobile comme bon lui semble.

Avec une compatibilité 5G incluse, il pourra bénéficier, sous réserve de smartphone compatible, de tous ses usages quotidiens avec un débit considérable.

Iliad, l’opérateur qui défie la concurrence

Fort de sa nouvelle annonce, Iliad se compare même sur le marché en qualifiant son offre d’inégalée par rapport à ses concurrents. Une façon douce de se positionner dans tous les esprits. À titre de comparaison, avec les forfaits Free Mobile disponibles en France, la filiale de Xavier Niel propose une offre 5G à 19,99€/mois avec 150 Go de données mobiles.

En décembre dernier, le groupe lançait déjà ses offres sur le réseau 5G en Italie en cassant les prix avec un forfait Flash 70 une semaine après s’être distingué en France. Il s’agissait alors du premier forfait mobile avec 5G incluse de l’opérateur de l’autre côté des Alpes. Cette offre était disponible pour tous les nouveaux et anciens abonnés avec 70 Go, appels et SMS illimités, déjà pour un tarif de seulement 9,99€/mois.

En moins de 3 ans, l’opérateur Iliad a réussi à séduire environ 7 millions d’utilisateurs. Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin avec un positionnement prochain sur le marché du fixe avec sa Freebox Pop.