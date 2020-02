Test : Sonos One, une enceinte multi-room.

La Sonos One, version contemporaine de la Play 1, offre de nouvelles fonctionnalités au sein de la gamme multi-room de Sonos. Cependant, quelles sont ses particularités ? Le rendu sonore est-il au rendez-vous ? Bref, autant de questions auxquelles nous allons répondre dans ce test. Un enceinte que nous allons découvrir ensemble ci-dessous.



Préambule.

Si vous suivez régulièrement notre actualité, la marque ne vous est forcément pas inconnue. en effet, nous avons déjà eu l’occasion de parler de la marque pour certains de ses produits tel que la Sonos Play:5 que nous avions eu l’occasion de tester.

Dans le cas contraire, sachez que Sonos est une entreprise de la Silicone valley, fondée en 2002 et qui est on peut le dire, un des pionnier dans le monde de l’audio et plus particulièrement du multi-room audio via Wi-Fi.

La marque propose différents type d’enceintes. Des plus compactes, que vous pourrez emporter avec vous, aux enceintes plus conséquentes qui siègeront dans votre salon ou les différentes pièces de votre habitation. Cette fois, on test pour vous, la Sonos One, une enceinte ni trop petite, ni trop grande. Mais avant de la tester, découvrons la en détail.

Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Deux amplis numériques de classe D parfaitement accordés aux haut-parleurs et à l’architecture acoustique.

Un mid-woofer qui assure la reproduction fidèle des médiums essentiels à une lecture précise des voix, tout en délivrant des graves riches et profonds.

Une gamme de micros à grande portée, utilisée pour la technologie intelligente de capture vocale et de suppression des bruits.

Résistant à l’humidité

Contrôle tactile

Disponible en deux couleurs : Blanc avec une grille blanc mat ou noir avec une grille noir mat.

Connectivité :

Fonctionne en réseau Wi-Fi, non Bluetooth

Un port Ethernet 10/100 Mb/s.

Possibilité de raccorder directement votre Sonos au routeur à l’aide d’un câble Ethernet.

Application de contrôle Sonos.

Compatibilité avec les Apps (sur Ios ou Android).

Fonctionne avec AirPlay 2 sur les appareils Apple iOS 11.4 et au-delà.

Contrôle vocal intégré.

Alimentation 100-240 V CA, 50-60 Hz, prise universelle.

Marche/arrêt automatique.

Mise à jour automatique.

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Sonos One, câble d’alimentation, guide de démarrage rapide, informations légales et garantie.