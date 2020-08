iMac 2020, plus grand plus performant !

Bonne nouvelle pour tous les fans de la pomme. Apple a dévoilé son nouvel iMac 2020. Son ordinateur de bureau dont tout tient désormais dans un écran de 27 pouces. Apple améliore aussi la connectivité en intégrant du WiFi 6 et du Bluetooth 5.0.

De nos jours, on parle souvent de smartphone , de tablette et d’ordinateur portable. Effectivement, les PC de bureau ont tendance à disparaitre. Que ce soit à la maison ou même au sein des entreprises. De fait, avec les solutions « Flex desk » et télétravail , même les entreprises prônent pour des ordinateurs portables.

iMac 2020, 27 pouces, écran 5K !

Cela n’empêche cependant pas Apple de poursuivre avec ses iMac, ses ordinateurs de bureau ou tout tient dans l’écran. Et la nouvelle version de l’iMac aura de quoi séduire. Tout d’abord, parce qu’Apple passe d’écran 21.5 pouces à un écran 27 pouces.

Ensuite parce que cet écran est désormais muni d’une dalle Retina 5K. Mais les seules améliorations ne se limitent pas à cela. En effet, Apple intègre dans cette nouvelle version 2020 de son iMac des processeurs Intel Core jusqu’au i9 10 cœurs. Ajouter à cela le fait qu’il est désormais possible d’intégrer jusqu’à 128Go de mémoire. Pour le stockage, Apple propose même du SSD à 8To.

Pour ce qui est des performances graphiques, Apple propose du Radeon Pro 5700 XT avec 16 Go de mémoire GDDR6.

iMac 2020, connectivité quand tu nous tiens !

Ce nouveau venu n’est pas en reste en matière de connectique et de connectivité. Ainsi, nouvelle connectique, chaque iMac est équipé de deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) ultra‑rapides et de quatre ports USB‑A. Pour ce qui est de la connexion Internet, elle pourra se faire soit via la technologie 10 Gigabit Ethernet soit via Wi-Fi. À ce propos, l’iMac hérite d’une puce Wi-Fi 6 alias 802.11ax.

Autre détail intéressant, la présence du Bluetooth 5.0 qui comme le confirme la marque :

« Le modèle 27 pouces bénéficie du Bluetooth 5.0, ce qui vous permet d’accéder instantanément à vos contenus favoris et à vos appareils sans fil. ».

L’iMac 2020 est fourni avec son clavier et sa souris sans fil Magic Mouse 2 et le Magic Keyboard. À noter qu’il sera possible d’ajouter le Magic Keyboard avec pavé numérique et le Magic Trackpad 2.

Prix et disponibilité.

L’iMac 2020 est d’ores et déjà disponible dans les Apple stores ou sur le site d’Apple. Les prix démarrent à 2099€ pour le modèle avec Processeur hexacœur à 3,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz), 256 Go de stockage et Écran Retina 5K.