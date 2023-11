Apple publie un nouveau firmware pour les AirTag.

Apple vient de dévoiler une nouvelle mise à jour pour ses AirTag, ces petits dispositifs connectés Bluetooth. Pour rappel, les Apple AirTag sont des petits dispositifs de suivi conçus par Apple pour aider les utilisateurs à retrouver leurs objets perdus.

Pour rappel, en avril 2021, Apple dévoilait au monde ses tout nouveaux AirTag. Des petits objets connectés dotés de Bluetooth qui avait pour fonction de permettre à tout un chacun de ne plus perdre ou de retrouver leurs objets qui en étaient dotés. Des trackers qui ont fait aussi parler d’eux parce que certains s’en servaient à des fins pas très honnêtes notamment.

Mise à jour des AirTag : Qu’est-ce qui change ?

Alors, bien sûr, comme toujours en matière de mise à jour, Apple reste vague quant aux différentes fonctionnalités, corrections de bugs qu’apporte cette mise à jour. Mais sachez que cela faisait un an que les objets connectés d’Apple n’avaient plus eu de mise à jour. C’est désormais chose faite. Pour cela, il vous faudra avoir la mise à jour qui a pour référence « 2A61 ».

Une mise à jour qui se fera par Apple sous forme de Push automatique vers vos AirTags. À noter que selon certaines sources sur la toile, la mise à jour sera disponible en manuel à partir du 28 novembre.

Bien sûr comme toujours, cette mise à jour se fera au travers de votre iPhone. Il sera donc important de synchroniser vos AirTag à votre iPhone pour que celui-ci puisse injecter la mise à jour des objets connectés de tracking.

Concernant les AirTags.

Fonctionnant avec l’iPhone et d’autres appareils Apple, ils facilitent la localisation d’objets perdus grâce à l’application Localiser. Chaque AirTag mesure 31,9 mm de diamètre, 8 mm d’épaisseur, et pèse 11 g, offrant une portabilité pratique. Ils sont également résistants aux éclaboussures, à l’eau, et à la poussière, assurant une durabilité dans des conditions variées.