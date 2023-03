6play, disponible dès aujourd’hui sur les appareils Amazon Fire TV.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de 6play, la plateforme de streaming du Groupe M6 et qui en plus ont chez eux un appareil Amazon Fire TV. Effectivement, les deux entreprises viennent de signer un partenariat.

Les plateformes de streaming vidéo deviennent de plus en plus nombreuses et de nos jours, regarder ses séries ou films préférés revient presque à avoir plusieurs abonnements sur des fournisseurs de contenus. Disney+, Amazone Prime, Netflix, Salto… et bien d’autres. Amazon consolide son offre pour ses clients détenteurs d’appareils Amazon Fire TV.

6play accessible sur les appareils Amazon Fire TV.

En effet, désormais les possesseurs d’un appareil Amazon Fire TV pourront visionner le contenu des chaînes du Groupe M6 (Le meilleur pâtissier, Pékin Express, Top Chef). Ils pourront aussi avoir accès au direct des chaînes (M6, W9, 6ter et Gulli). Et ils pourront également utiliser le mode « Replay ».

Grâce à la télécommande vocale Alexa associée au lecteur multimédia en streaming Fire TV, les utilisateurs pourront également accéder à leurs contenus favoris par la voix en disant simplement : « Alexa, lance 6play ».

Un partenariat qui permet à Amazon de séduire encore plus de clients français avec cette offre. De son côté, le groupe M6 s’assure un partenariat de choix et croit sa présence sur les plateformes et services de type Streaming ou media center.

Amazon Fire TV, la solution pour toutes les TV.

De fait, si vous ne connaissez pas encore Amazon Fire TV sachez qu’il s’agit d’une solution proposée par Amazon pour équiper n’importe quelle TV d’un media center sous Android ainsi que le streaming d’Amazon, Amazon Prime. La marque propose d’ailleurs son Amazon Fire TV Stick, un petit adaptateur qui vient directement se brancher sur le port HDMI et qui est à peine plus grand qu’une clé USB mémoire.