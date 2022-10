China Telecom : la 5G toujours en croissance.

Dans un communiqué sur ses résultats, China Telecom au travers de son président-directeur général Ke Ruiwen a dévoilé ses chiffres pour ce dernier trimestre. Des chiffres en hausse pour ce qui est des abonnements 5G, et ce malgré les conditions Covid-19 en Chine.

Ce n’est pas la première fois qu’on vous en parle, la 5G en Chine est pour le moins bien développée. Il faut dire que les opérateurs chinois ne lésinent pas sur les moyens pour investir dans la 5G.Au points qu’on vous annonçait en aout que le pays devrait atteindre le milliard d’abonnés d’ici la fin de l’année.

China Mobile vise 1 million de sites 5G fin 2022. L’opérateur télécom China Mobile vient d’annoncer sa volonté d’équiper pas moins d’1 million de sites en 5G d’ici la fin de l’année. Un choix qui correspond à la progression en Chine fulgurante…

95,5 millions d’abonnés au forfait 5G pour China Telecom.

Ce sont les chiffres qu’a déclarés l’opérateur télécom pour ce qui est des derniers mois, portant son total à 251 millions fin septembre. Un chiffre qui apporte désormais à son actif plus de 64 % de sa base d’utilisateurs à la 5G. Comprenez donc par-là que chez China Telecom, il y a plus d’abonnements 5G que d’abonnement 4G.

Par ailleurs, tous les chiffres de l’opérateur sont au vert. Ainsi, son bénéfice net a augmenté de 12% pour cette période par rapport à la même période l’année passée. Il semblerait que malgré les restrictions Covid-19 imposées par la Chine, les utilisateurs aient malgré tout décidé d’investir dans des abonnements 5G.

Un choix qui est sans aucun doute lié aussi au fait que les opérateurs chinois continuent de déployer des antennes un peu partout dans le pays de manière à couvrir le plus de superficies possible notamment dans les grandes villes, et ce afin d’attirer le plus possible de nouveaux abonnés.