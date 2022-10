SpaceX, du Wi-Fi dans les avions grâce à Starlink.

SpaceX, la société d’Elon Musk vient d’annoncer la création d’une nouvelle division au sein de l’entreprise baptisée Starlink Aviation. Cette nouvelle division a pour but de fournir de la connexion Internet dans les avions.

La compagnie d’Elon Musk spécialisée dans le domaine de l’astronautique et du vol spatial entend profiter de son réseau de satellites pour étendre son champ d’action et essayer de générer de nouveau bénéfice. Avec Starlink Aviation, la compagnie entend devenir un acteur majeur dans le domaine de l’internet en vol.

SpaceX comme fournisseur d’internet dans les avions.

Alors, oui, ce n’est pas encore courant de nos jours, alors que l’on pensait il y a quelques années qu’en 2022 avoir internet dans un avion serait devenus normal. SpaceX espère bien cependant changer la donne en devenant un acteur de plus dans le monde de l’internet aérien.

De fait, au travers de sa nouvelle structure baptisée Starlink Aviation, la compagnie d’Elon Musk entend bien venir jouer sur les platebandes de OneWeb, Inmarsat ou encore ViaSat qui propose déjà aux compagnies aériennes la possibilité de se connecter à leur réseau de satellites pour offrir du Wi-Fi à leurs clients.

Pour rappel, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a donné à SpaceX le feu vert pour fournir des services Internet sur les véhicules, les navires et les avions en mouvement en juillet dernier. Il n’aura donc pas fallu longtemps pour que l’entreprise exploite cette autorisation.

Apparemment selon certaines sources, Starlink Aviation offrira des débits de données Wi-Fi allant jusqu’à 350 Mb/s et une latence d’environ 20 millisecondes. L’entreprise d’Elon Musk a fixé le prix du service entre 12 500 $ et 25 000 $ par mois, ainsi qu’une charge matérielle unique de 150 000 $. On ignore cependant, si la compagnie fixe une limite d’avions équipés par compagnie aérienne.

Prix et Disponibilité.

Toutefois, Starlink Aviation prévoit de commencer à livrer des terminaux lors du deuxième semestre 2023. Jusqu’à présent, la compagnie n’a pas encore cité de compagnie aérienne parmi ses partenaires. Il faudra voir si les compagnies aériennes sont intéressées par cette offre. En effet, si le fait de pouvoir se connecter à internet plait à certains, d’autres sont plus réticents rien qu’à l’idée de se retrouver avec un voisin de siège qui passerait des appels téléphoniques via WhatsApp, Teams et autre service de VOIP.