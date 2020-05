SoC Dimensity 820, un nouveau jeu de puces 5G chez MediaTek.

Bonne nouvelle pour tous les consommateurs de smartphone. MediaTek, acteur majeur dans le monde du smartphone annonce la mise en production d’une nouvelle puce 5G qui ciblera les smartphones milieu de gamme.

Dans le monde du smartphone, deux acteurs majeurs se battent et proposent aux constructeurs leur solution en matière de puce intégrant les technologies mobiles. Ces deux acteurs majeurs sont Qualcomm et MediaTek.

MediaTek compte séduire le milieu de gamme.

Dans le monde des puces pour smartphone, il y a deux acteurs majeurs qui se font face. Tout d’abord Qualcomm qui ne cesse d’être à la pointe du progrès et qui bien souvent équipe tous les smartphones haut de gamme. Et le second c’t le second c’est MediaTek. La marque cible davantage sur des puces proposant un bon rapport qualité/prix pour les constructeurs. MediaTek moins bon que Qualcomm ? Par forcément, juste une autre approche.

SoC Dimensity 820, la nouvelle arme de MediaTek.

Ainsi, la marque vient d’ajouter une nouvelle puce à sa gamme Dimensity 800. Avec cette nouvelle venue, la société a levé le voile sur une nouvelle puce. Une puce qui répond au nom de SoC Dimensity 820.

« Cette puce offrira des débits de données 5G « ultrarapides », tout en mettant l’accent sur ses capacités multimédias, d’IA et d’imagerie ».

Souligne la marque lors d’un communiqué de presse.

Une puce qui a donc pour fonction de cibler le marché des smartphones de milieu de gamme tout en leur apportant une solution 5G. Et pas n’importe laquelle. En effet, selon les informations fournies par MediaTek, on sait que cette puce est dotée de quatre processeurs Arm Cortex-A76 fonctionnant à 2,6 GHz. Une puce SoC Dimensity 820 qui en prime s’intéresse à la vidéo et la photo.

Ainsi, elle sera également dotée d’une capacité à supporter quatre objectifs et d’une résolution allant jusqu’à 80 Mpx. Ainsi que des taux de rafraîchissement plus rapides que ceux de ses autres silicones de niveau intermédiaire.

Compatibilité 5G la plus large possible.

En outre, pour ce qui est du support 5G, cette puce est munie d’un modem 5G gérant la 6GHz et conçue pour fonctionner sur les réseaux de prochaine génération. Et ce que ce soit en Asie, en Amérique du Nord et en Europe.

Outre la compatibilité 5G la plus large possible, cette nouvelle SoC Dimensity 820 serait également moins énergivore. Ce qui pourrait permettre une plus longue autonomie du smartphone. Alors que la première puce 5G MT6885 5G avait, elle, été dévoilée en novembre dernier.

Pour rappel, cette nouvelle gamme MediaTek Dimensity 800 destinée à équiper les smartphones en 5G avait été annoncée en décembre dernier.