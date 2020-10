Smartphones 5G, un marché en croissance en Europe.

Selon les dernières recherches de Strategy Analytics, l’Europe commence petit à petit à rattraper son retard concernant la 5G. Et plus particulièrement sur la Chine et les États-Unis en matière de vente de smartphones 5G. Ainsi, selon leur étude, l’Europe occidentale est en pleine croissance avec le Royaume-Uni et l’Allemagne en tête.

La 5G commence petit à petit à devenir une réalité chez nous en Europe. Alors qu’en Corée du Sud, fief de Samsung, elle est déployée depuis plus d’un an. Et ce, un peu partout dans le pays.

Des ventes de smartphones en pleine croissance !

Avec l’arrivée de la 5G, les offres commencent petit à petit à voir le jour chez les opérateurs un peu partout en Europe. C’est le cas en Belgique chez Proximus, mais aussi en France chez Orange qui a déjà publié ses offres d’abonnement.

Un marché qui actuellement est détenu en grande partie par les smartphones de Samsung. On vous invite d’ailleurs à lire notre article sur le sujet.

Mais c’est sans compter sur les fabricants de smartphones chinois qui profitent de la migration 4G -> 5G pour faire le forcing. Ainsi, en Belgique, Oppo a mis en place un partenariat avec Proximus pour la promotion de la 5G en proposant son smartphone haut de gamme comme référence 5G chez l’opérateur belge.

La France un peu à la traine !

De fait, selon l’étude faite par Strategy Analytics, la France ne serait que le sixième pays européen consommateur de smartphone 5G. Devant, on trouve (dans l’ordre s’il vous plait) le Royaume-Uni égalité avec l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne et l’Italie.

Toutefois, pour ces six pays on constate une augmentation conséquente par rapport à l’année passée. Ainsi, si le marché des ventes de smartphones a doublé au Royaume-Uni en Allemagne et en Suisse il a multiplié par neuf en France. Signe qu’il y a un engouement dans le pays pour les smartphones 5G.

Les analyses de Strategy Analytics pensent d’ailleurs que ces chiffres devraient encore augmenter l’année prochaine une fois que tous les opérateurs européens auront mis en place leurs réseaux 5G et proposeront des offres de forfait intéressantes.