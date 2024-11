Les heures devant un smartphone impactent la santé bucco-dentaire des adolescents.

Selon une étude faite par des Coréens, l’usage excessif des smartphones chez les adolescents est associé à une détérioration de la santé bucco-dentaire, avec notamment une augmentation des symptômes de caries.

une étude menée par Seung-Hee Ryu et son équipe qui vise à identifier les effets indirects du temps passé sur les smartphones sur les expériences de symptômes de caries chez les adolescents coréens offre un constat pour le moins étonnant.

Temps d’écran et prévalence des caries chez les adolescents.

Les adolescents qui utilisent leur smartphone plus de 6 heures par semaine sont 28% plus susceptibles de présenter des symptômes de caries que ceux qui l’utilisent moins de 2 heures. Cette étude, utilisant les données du sondage national sur le comportement à risque des jeunes en Corée (2020-2021), a porté sur plus de 109 000 étudiants.

Parmi eux, 42 382 participants ont signalé des symptômes de caries, tandis que 67 414 n’en ont pas souffert. Les résultats montrent que les jeunes consommant des boissons sucrées plusieurs fois par jour étaient significativement plus touchés.

Impact des habitudes alimentaires cariogènes

Les habitudes alimentaires jouent un rôle majeur dans l’augmentation des symptômes de caries. Les adolescents qui consomment des boissons cariogènes plus d’une fois par jour sont 25% plus susceptibles de ressentir des symptômes de caries.

Mais ce qu’on apprend, c’est que ces comportements sont souvent accompagnés d’une utilisation excessive du smartphone, renforçant le risque de développement de caries.

Influence des comportements d’hygiène bucco-dentaire

Les résultats de l’étude ont montré que les adolescents qui se brossent les dents moins d’une fois par jour sont 26% plus susceptibles d’avoir des symptômes de caries. Ces comportements sont fréquemment observés chez les utilisateurs de smartphones ayant des habitudes d’usage prolongés. L’usage excessif des smartphones réduit le temps consacré aux activités de soins personnels, y compris le brossage des dents.

Le lien entre temps d’écran et activité physique

En plus des habitudes alimentaires et d’hygiène bucco-dentaire, l’étude a révélé que l’usage excessif des smartphones est lié à une réduction de l’activité physique. Les adolescents qui passent plus de 6 heures par jour sur leur smartphone préfèrent souvent des comportements sédentaires, ce qui contribue à des habitudes alimentaires cariogènes et une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Ce manque d’activité physique est également lié à une augmentation des symptômes de caries.

Date de publication et conclusions

Cette étude a été publiée en 2024. Ses résultats mettent en avant la nécessité de développer des lignes directrices pour la gestion du temps d’écran chez les adolescents afin de prévenir les symptômes de caries.

Récapitulatif technique

Population : 109 796 étudiants coréens (16-17ème sondage national)

Durée d’utilisation du smartphone : plus de 6 heures par semaine

Augmentation du risque de caries : 28%

Consommation de boissons sucrées : plus d’une fois par jour, 25% de risque accru de caries

Fréquence de brossage des dents : moins d’une fois par jour, 26% de risque accru de caries

Impact sur l’activité physique : réduction du temps d’activité physique

