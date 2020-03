« No time to Die », Nokia équipe l’agent 00 dans le nouveau James Bond.

HMD Global devrait tirer une bonne opération marketing de son futur smartphone Nokia qui sera dévoilé d’ici une dizaine de jours. En effet, le « smartphone mystère » sera l’arme secrète de télécommunication de l’agent 00 dans le nouveau James Bond qui sortira en novembre.

Le partenariat permet à HMD Global de confirmer son statut mondial de fournisseur de smartphones Android, son engagement et son accent sur la sécurité, la vitesse et l’innovation, et ainsi de suite répondre aux exigences des clients les plus difficiles du monde, les agents MI6.

Tel est l’information qu’a annoncée HMD Global concernant le nouveau smartphone qui sera dévoilé d’ici peu.

Le concept n’est pas novateur qui plus est chez Nokia. Effectivement, souvenez-vous de la trilogie Matrix qui est sortie en 1999. À cette époque, Nokia avait su choisir comme alliés au cinéma les personnages de la trilogie « Matrix » avec son Nokia 8110.

Le succès en terme de vente ne s’était pas fait attendre. Le téléphone mobile était en effet devenu, LE téléphone mobile qu’il fallait avoir si vous étiez un minimum passionné de science-fiction ou un peu Geek sur les bords.

« No time to Die » quid du smartphone Nokia de l’agent 00 ?

Il faudra encore attendre quelques jours pour en savoir davantage sur ce nouveau smartphone que Nokia devrait nous proposer. En effet, on n’en sait pas plus sur ce smartphone que détient l’agent 00. Par ailleurs, HMD Global souligne que la firme a établi un partenariat important avec l’équipe du film.

« « L’appareil mystère » sera dévoilé le 19 mars, bien à temps pour la sortie de No Time To Die, qui sortira le 12 novembre 2020 au Royaume-Uni et peu après dans les cinémas belges. Les autres téléphones Nokia dans le film comprennent le Nokia 7.2, avec un puissant triple appareil photo de 48MP avec la technologie Quad Pixel et ZEISS Optiques et l’iconique Nokia 3310 ».

nous confirme HMD Global.