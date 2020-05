OnePlus Z, une photo de l’appareil dévoilée sur internet.

Voilà plusieurs mois maintenant que des rumeurs concernant un smartphone milieu de gamme chez OnePlus pourrait voir le jour cet été. Nom de code : OnePlus Z. Une image volée a été prise du téléphone.

OnePlus a dévoilé en avril dernier ses tout nouveaux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Des smartphones attendus par les fans de la marque. Mais au-delà de la sortie de ces deux téléphones, il restait des rumeurs concernant la sortie d’un troisième téléphone.

OnePlus Z, un milieu de gamme pour séduire les moins exigeants.

Alors que de nombreuses informations circulent depuis un peu plus d’un mois sur un éventuel téléphone milieu de gamme, le site anglophone True Tech affiche clairement une photo de ce qui serait le nouveau OnePlus Z. Un smartphone que certains qualifient comme le OnePlus 8 Lite.

Cependant, si la photo du produit est bien la bonne, ce modèle est radicalement différent des autres. En effet, ce téléphone à l’instar des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro ne possède pas d’écran à bords incurvés, mais bien un écran plat.

De plus, il y a un autre détail intéressant sur la face avant. En effet, celle-ci montre le capteur photo placé au centré de l’écran sur la partie supérieure. Alors que les « grands frères » eux ont leur capteur photo dans le coin de l’écran.

Le cœur du OnePlus Z ne serait pas du Qualcomm.

En outre, autre nouveauté, le cœur du téléphone serait un processeur MediaTek Dimensity 1000L SoC. Un processeur qui apportera la 5G au smartphone. L’écran serait un écran 6.4-pouces Optic AMOLED proposant une résolution de 1080 x 2340 pixels. Un écran qui devrait hériter d’un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Pour ce qui est de la mémoire, le téléphone pourrait embarquer 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Pour les capteurs photo, on devrait retrouver une configuration standard 48 MP + 16 MP + 12 MP. Le tout propulsé par Android 10.

Pour ce qui est des technologies sans fil intégrant le OnePlus Z, on devrait retrouver du Wi-Fi 802.11b/g/n/ac double bande. Ainsi que du Bluetooth 4.2 et du NFC. Aucune rumeur concernant l’intégrant d’une solution de charge sans fil par induction via le QI.

Le téléphone devrait être dévoilé pour l’été. On peut donc s’attendre à ce que mi-juin, OnePlus fasse une annonce.