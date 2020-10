Huawei éjecté du marché belge de la 5G !

La nouvelle est tombée, Proximus et Orange qui s’associent pour le déploiement des antennes 5G ont opté pour Nokia e et Ericsson dans le déploiement de leur réseau 5G. Un coup dur pour Huawei partenaire de longue date de Proximus.

À la grande surprise générale, les deux opérateurs ont annoncé qu’ils avaient choisi Nokia et Ericsson comme partenaire pour le déploiement de leur réseau 5G. En outre, d’ici 2023, ils renouvelleront également leur équipement 2G/3G/4G. Un renouvellement qui passera à nouveau par Nokia.

Un choix financier et opérationnel selon les opérateurs.

Alors que Huawei doit faire face encore et toujours à la tourmente américaine, les deux opérateurs ont justifié leur choix. Celui-ci n’est en aucun cas lié à une pression quelconque du gouvernement ou des instances en cours et lié à la problématique « d’espionnage » dénoncée par Donald Trump.

Ce choix aux dires des deux partenaires s’est fait sur base d’une étude de marché approfondie de la part des deux opérateurs.

Pour rappel, il y a plusieurs mois maintenant, Proximus et Orange ont annoncé vouloir travailler en étroite collaboration pour le déploiement des futurs pylônes d’antennes mobile. Un choix à la fois financier qui permettra aux deux opérateurs de réduire les couts. Mais aussi d’un point de vue environnemental. En effet, le partenariat entre les deux géants des télécoms permettra de réduire pratiquement par deux le nombre d’antennes qui seront déployées sur le territoire belge.

C’est donc un nouveau coup dur pour le géant chinois qui voit ainsi son marché belge disparaitre. Un marché dans lequel pourtant il avait investi avec Proximus dans le développement d’un laboratoire.

Il semblerait donc que petit à petit les accusations non avérées des Américains concernant l’espionnage de Huawei pour le gouvernement chinois fassent de plus en plus son effet.

La 5G en Belgique.

Pour rappel, Proximus a déjà commencé à déployer la 5G sur le sol belge. Si au départ les grandes villes du pays en sont équipées, suite à certaines pressions d’association, la 5G est pour le moment principalement disponible dans la partie nord du pays. Avec au total un peu plus de soixante villes et communes sans oublier le port d’Anvers.