IPhone 5G, 4 modèles pourraient être dévoilés le 15 septembre.

Apple a annoncé il y a quelques jours la diffusion en ligne d’une conférence de presse qui devrait présenter quelques nouveautés. Selon certaines rumeurs, Apple devrait y présenter son nouvel iPhone 12. Et selon certaines rumeurs, la marque pourrait bien présenter 4 modèles d’iPhone 12 intégrant de la 5G.

Apple a été le précurseur du smartphone il y a plus d’une décennie quand la marque et le regretté Steeve Job présentaient l’iPhone 1. Un smartphone avec un nouveau concept qui a depuis su séduire le grand public.

Oui, mais voilà, ces dernières années, on ne peut plus vraiment dire qu’Apple reste un acteur avant-gardiste dans le segment du smartphone. Au point que depuis deux séries, la marque voit le volume de ses ventes d’iPhone chuter.

IPhone 12, enfin de la 5G ?

Alors, oui, jusqu’à présent Apple n’a pas encore franchi le cap de la 5G. Certes, la technologie n’est pas encore totalement disponible dans le monde, mais aux États-Unis, marché porteur de l’iPhone, les offres concernant les abonnements 5G sont déjà lancées. En outre, la concurrence comme Huawei, Samsung, Oppo… propose déjà aux Américains des smartphones équipés de 5G.

Selon certaines rumeurs, le 15 septembre, Apple devrait donc présenter son nouvel iPhone qui sera équipé d’une puce 5G. Une passe d’armes semble-t-il pour Apple qui met la pression sur ses partenaires pour réduire les couts des composants pour garder une marge intéressante sur son smartphone.

En outre, L’iPhone 12 pourrait être décliné en 4 versions. Cependant, on ignore encore si l’appareil sera disponible en 4 versions toutes 5G ou certaine s5G et d’autres 4G qui couteraient dès lors moins cher que les versions 5G.

Toujours selon certaines rumeurs, la firme américaine pourrait annoncer que les téléphones seront disponibles seulement dans plusieurs semaines.

Vous êtes allez relire l’article ci-dessus ? Alors, vous aurez compris que l’iPhone 12 et 5G ne devraient sans doute pas être disponible avant fin octobre voir le mois de novembre. Si c’est le cas, Apple pourrait peut-être jouer sur une sortie à l’occasion du Black Friday fin novembre. Mais cela nous semble malgré tout très loin. On pourrait donc voir l’iPhone arriver fin octobre début novembre pour ensuit avoir droit à des offres Black Friday 2 semaines plus tard.

Mais on découvrira tout cela dans 3 jours.