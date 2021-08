Zone True Wireless, les écouteurs sans fil de Logitech.

Avec les Zone True Wireless, le constructeur suisse bien connu des geeks et des utilisateurs d’ordinateur annonce la sortie de nouveaux écouteurs sans fil de type intra auriculaire. Des écouteurs qui ont droit à leur certification Google Meet, Microsoft Teams et Zoom.

Logitech a toujours été depuis des décennies pour ne pas dire dès l’arrivée de l’ordinateur domestique alias PC (Personal Computer), un acteur présent pour les utilisateurs. Ainsi, la marque a commencé en commercialisant des souris et des claviers.

Depuis la marque n’a cessé d’évoluer et d’élargir sa gamme de produits. Des produits dont la vocation est toujours d’être utile pour le consommateur derrière son ordinateur.

Zone True Wireless, des intra tout confort pour les réunions ?

Eh oui, la marque annonce l’arrivée de deux séries d’écouteurs intra auriculaire, les uns filaires et les seconds sans fil. C’est sur ces derniers que nous avons décidé de nous intéresser.

Ces écouteurs entrent dans la catégorie des intracommunautaire True Wireless. Ils pèsent 13 grammes pour une taille de 15,9 mm de hauteur, 27,4 mm de largeur et 26,3 mm de profondeur.

Ils sont équipés de micros omnidirectionnels à double MEMS avec filtrage spatial pour un meilleur rendu sonore pour votre interlocuteur. Ils sont également dotés de micro à réduction active de bruit.

« Les solutions sans fil actuelles obligent les consommateurs à faire des compromis entre des casques traditionnels qui ne sont pas esthétiquement adaptés aux visioconférences ou avec des performances audio non optimales »,

déclare Scott Wharton, directeur général et vice-président de Logitech Video Collaboration.

Zone True Wireless, du Bluetooth pour une connexion aisée.

Les écouteurs Zone True Wireless sont équipés du Bluetooth® et d’un récepteur USB. Ce dernier permettra si votre ordinateur ou ordinateur portable est dépourvu de Bluetooth d’utiliser malgré tout, les écouteurs. Le connecteur une fois branché est reconnu par Windows comme une source audio externe.

Pour Logitech, ces écouteurs sans fil de type intraauriculaire sont avant tout fait pour la visioconférence et les réunions en ligne entre professionnels. Ainsi, ils sont certifiés Microsoft® Teams, Skype for Business, Google Meet™ et Google Voice™, Zoom™ et fonctionnent avec d’autres applications populaires comme Cisco Webex®, BlueJeans, et GoToMeeting™.

Pour ce qui est de l’autonomie des Zone True Wireless, Logitech annonce 6 heures avec ANC activée, 6,5 heures avec ANC désactivée en mode réunion, 9 heures avec ANC activée, 12 heures avec ANC désactivée en mode écoute de musique.

Ils sont fournis avec un étui qui servira également de station de charge. Station dans laquelle il suffira de glisser les écouteurs pour que ceux-ci se chargent. À noter que le boitier est équipé de la technologie de charge par induction et pourra donc être chargé par simple contact. On notera également qu’ils sont certifiés IP68.

Prix et Disponibilité.

Les Logitech Zone True Wireless seront disponibles à l’automne 2021 au prix public conseillé de 329€. Notons au passage que le Zone True Wireless Rose sera uniquement disponible sur le site de Logitech.