Le TCL 20Y et le TCL 205 font leur sortie.

Avec ses deux nouveaux TCL 20Y et le TCL 205, la marque étoffe elle aussi son offre de smartphone grand public. Deux téléphones qui ne dépassent pas la barre des 150€.

TCL fait partie de ces marques qui sont présentes dans divers domaine du petit et grand électro. Ainsi la marque propose des téléviseurs, des enceintes audio, des réfrigérateurs, des machines à laver… La marque propose aussi des téléphones portables.

TCL 20Y, le modèle le plus riche des deux.

Alors, ce nouveau modèle proposé par TCL et doté d’un écran 6.52 pouces HD+ Vast Display. Il est propulsé par un processeur MediaTek MTK6762D Octo-core. Le processeur est accompagné de 4Go de mémoire vive et pour le stockage, TCL a opté pour 128Go. À noter que pour ceux que ça ne suffit pas, un port microSD sera en mesure d’accueillir des cartes mémoire de 512Go. La batterie quant à elle offre une capacité de 4000mAh.

De la connectivité, mais pas le top.

Effectivement, vu le prix du smartphone, le TCL 20Y devra se contenter de la 4G et du Wi-Fi 802.11b/g/n. À noter que le Bluetooth hérite quant à lui de la norme 5.0. Le tout est accompagné d’Android 11 et de la surcouche TCL UI.

Pour e qui est des capteurs photo, le TCL 20Y est doté d’un triple capteur arrière qui se compose d’un capteur 48MP, d’un capteur 2MP et d’un troisième capteur de 2MP macro. Pour la partie avant et les selfies, le TCL 20Y a droit un capteur photo 8 MP.

TCL 205, le plus pauvre des deux.

Effectivement, ce modèle propose une configuration plus petite que le modèle cité ci-dessus. Ainsi, le TCL 205 est doté quant à lui non pas d’un processeur MediaTek, mais d’un processeur Spreadtrum Unisoc SC9863A. Un processeur qui est accompagné de 2 Go de mémoire vive. La capacité de stockage pour ce téléphone portable est de 128 Go. Capacité qui ici aussi pourra être étendue via une carte microSD de 128 Go.

L’écran est un écran 6.22 pouces HD+ Display offrant une résolution de 720 x 1520 px. La batterie qui alimente le TCL 205 est une batterie d’une capacité de 4000 mAh. Pour la connectivité, ici aussi on retrouve de la 4G, du Wi-Fi 802.11b/g/n et du Bluetooth 4.2.

Prix et Disponibilité.

Le TCL 20Y sera disponible à partir de la fin octobre au prix indicatif de 139,99 euros alors que Le TCL 205 sera disponible à partir de la fin octobre au prix indicatif de 99,99 euros.