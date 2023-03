SMART 3, le premier smartphone de l’Espagnole SPC arrive en France.

Avec son Smart 3, la marque espagnole propose un smartphone à petit prix pour séduire les consommateurs en quête d’un smartphone bon marché. Un smartphone qui propose tout de même une solution double SIM.

La marque espagnole SPC tente de s’installer sur le marché français et pour cela elle a choisi des partenaires français tels que Fnac-Darty, Carrefour, Système U. Et pour pénétrer le marché du smartphone bon marché, la marque espagnole commercialise un téléphone d’entrée de gamme sur l’hexagone.

SMART 3, un smartphone d’entrée de gamme sans 5G.

Avec ce nouveau Smart 3 la marque espagnole SPC entre dans le marché français du smartphone avec un smartphone à petit prix. Et qui dit petit prix, dit petite configuration. En effet, ce smartphone s’adressera avant tout aux utilisateurs moins exigeants en quête d’un smartphone bon marché.

Dès lors, on se retrouve avec un smartphone dépourvu de 5G et qui propose uniquement de la 4G. Pour ce qui est du Wi-Fi, on retrouve une solution 802.11 b/g/n 2.4GHz dépourvue la aussi d’une double bande. Le Bluetooth est également présent, mais avec la norme Bluetooth 4.2.

Pour ce qui est de sa capacité de stockage, le SMART 3 de SPC se contente de 3 Go de mémoire vive et de 32Go de mémoire de stockage. Si cela ne suffit pas, l’utilisateur pourra s’appuyer sur un lecteur de carte microSD pour accroitre la mémoire jusqu’à 128 Go.

Processeur, écran, de l’entrée de gamme également.

Pour faire tourner le smartphone, SPC a opté pour un processeur Quad Core MediaTek MT6739 cadencé à 1.5 GHz. Il est accompagné d’une solution GPU IMG GE8100. L’écran quant à lui est un écran IPS d’une taille de 5.45 pouces affichant 16,7 millions et une résolution FWVGA U 960×442 pixels.

Pour ce qui est des capteurs photo, il faudra compter sur un appareil photo arrière de 8 Mpx et un Appareil photo frontal de 5 Mpx. Le tout est géré par Android 12.

Prix et Disponibilité.

Le SPC SMART 3, est disponible en gris foncé et turquoise brillant chez Fnac-Darty, Carrefour, Système U ainsi que sur le site SPC au prix public indicatif de 89,90€.