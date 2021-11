Loop LiquidCool , Xiaomi a trouvé une solution pour mieux refroidir nos smartphones.

Loop LiquidCool, derrière ce nom le fabricant chinois Xiaomi vient d’annoncer qu’il avait trouvé une nouvelle solution « révolutionnaire » selon lui qui permettra de réduire considérablement la chauffe des smartphones. Une solution qu’il pourrait intégrer courant milieu 2022.

Dans le monde du smartphone, il y a certains détails qui ont son importance pour fournir un bon téléphone. Parmi les points importants, on trouve généralement les problèmes liés à l’alimentation.

Ainsi, les constructeurs ne cessent de proposer des solutions avec des batteries plus grandes en capacité, qui se charge plus vite, et un smartphone qui consomme moins. Mais il y a aussi le problème de chauffe voir de surchauffe du smartphone. On se souvient des déboires de Samsung avec ses batteries qui explosaient.

A lire également :Xiaomi leader des smartphones 5G en Europe centrale ! Xiaomi semble avoir réussi son pari de s’installer sur le marché du smartphone en Europe centrale. C’est en tout cas ce qui ressort d’une étude faite par Strategy Analytics. Selon le cabinet…

Loop LiquidCool, des smartphones moins chauds chez Xiaomi.

C’est en tout cas ce qu’annonce le constructeur chinois pour la deuxième période de 2022. Cela notamment grâce à son nouveau procédé « Loop LiquidCool » qu’il semble avoir pris du secteur de l’aérospatiale. Une technologie qui selon lui permettra un taux de refroidissement deux fois plus important que les solutions actuelles classiques.

Ainsi, pour évaluer l’efficacité de son système, le constructeur a utilisé un modèle de son cru, en l’occurrence un Xiaomi Mix 4 pour faire ses tests. Alors, pour ce test, le constructeur chinois Xiaomi a joué à un jeu sur smartphone pendant 30 minutes. Dans un premier temps avec le téléphone non modifié tel qu’il est vendu actuellement.

Ensuite, il a repris le même téléphone qu’il a modifié en remplaçant le système de refroidissement par son tout nouveau système de refroidissement « Loop LiquidCool ». Il a pu ainsi comparer les deux valeurs mesurées et obtenir le résultat cité plus haut.

Une technologie pas totalement novatrice mais quand même.

Sans trop entrer dans le détail, la différence entre les deux procédés de refroidissement est liée à une séparation des gaz chauds et en réduisant de 30 % la résistance au passage de l’air. En permettant un flux de vapeur plus régulier, la capacité de transfert de chaleur maximale est augmentée jusqu’à 100 %.

Le système mis en place par Xiaomi est une évolution du système de refroidissement actuel et qui selon le constructeur porte ses fruits de manière assez impressionnante. Cela devrait permettre aux prochains smartphones de la marque de moins chauffer et donc économiser encore un peu plus la batterie.

Prix et Disponibilité.

Si pour le moment, le constructeur de téléphone mobile a annoncé que son procédé viendra s’intégrer sur ses smartphones courant 2022, on ignore encore quel modèle profitera de cette évolution en premier dans la gamme de smartphones de Xiaomi.