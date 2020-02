Le MWC infecté par le coronavirus pour son édition 2020.

Mauvaises nouvelles pour tous ceux qui envisageaient d’aller au MWC de Barcelone à la fin du mois. La cause ? Le coronavirus qui fait prendre des dispositions aux organisateurs. Pas question d’être infecté par le coronavirus.

À la fin du mois, se tiendra à Barcelone le plus grand salon Tech du secteur de la téléphonie mobile. Si une fois de plus on attendait beaucoup de monde, un petit perturbateur est en train de changer la donne.

Le MWC infecté par le coronavirus.

Avec ce virus découvert en Chine et pour éviter toute épidémie voir pandémie, certaines actions ont été prises par les organisateurs, mais aussi par les exposants eux-mêmes. Ainsi, des marques comme Sony, LG, Vivo, Huawei et d’autres ont décidé de ne pas venir à Barcelone pour le salon.

Il est vrai que le salon est « The place to be » et bon nombre d’acteurs chinois ou de personnes travaillant en Chine sont présente lors de ce salon.

Ainsi, les organisateurs ont eux aussi pris action :

Tous les voyageurs de la province de Hubai ne seront pas autorisés à accéder à l’événement.

Tous les voyageurs qui ont été en Chine devront prouver qu’ils ont été hors de Chine 14 jours avant l’événement (tampon de passeport, certificat de santé).

Un contrôle de la température des visiteurs sera mis en place.

Les participants devront certifier qu’ils n’ont pas été en contact avec une personne infectée.



De plus les organisateurs ont annoncé qu’ils mettront en place du matériel d’assainissement et de désinfection à usage public. Mais aussi, une augmentation du soutien médical sur place qui sera doublé par rapport à l’année dernière. Ils proposeront également la mise en place d’un protocole de désinfection et de modification des microphones pour tous les intervenants.

Enfin, point important, ils vont communiquer à tous les participants des conseils pour adopter une politique de « non-poignée de main ». En effet, cela pourrait aider le coronavirus à se déployer de manière massive entre les personnes présentes sur le salon.