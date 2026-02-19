Google Gemini crée désormais aussi de la musique avec Lyria 3 : l’IA de Google passe à la composition

Google Gemini franchit une nouvelle étape dans l’IA générative. Après les images et la vidéo, la plateforme s’attaque désormais à la création musicale. Avec Lyria 3, il devient possible de générer en quelques secondes un morceau original de 30 secondes à partir d’un simple prompt.

De son côté, Google continue d’étoffer son catalogue d’outils créatifs autour de Gemini. Développé par Google DeepMind, Lyria 3 arrive en version bêta dans l’application et ambitionne d’ouvrir la génération musicale par IA au grand public comme aux créateurs de contenu.

Lyria 3 : un modèle de génération musicale intégré à Google Gemini.

Avec Lyria 3, Google intègre un modèle de musique générative directement dans l’écosystème Gemini. L’utilisateur peut décrire une ambiance, un style, une blague privée ou un souvenir. En retour, l’outil produit un morceau structuré, d’une durée maximale de 30 secondes.

A relire : Test : Google Pixel Buds 2a Après quatre ans d’absence sur le segment abordable, Google revient avec les Pixel Buds 2a : nouveau design, réduction de bruit active et audio spatial. De belles améliorations… mais dans un marché…

Le fonctionnement repose sur un prompt textuel détaillant le genre musical, le tempo, l’ambiance ou encore la présence de chant. L’IA se charge de générer les paroles si nécessaire. Il est également possible d’opter pour une piste purement instrumentale. Le résultat se veut cohérent sur le plan rythmique et harmonique, avec une structure identifiable malgré le format court.

Du texte ou d’une image à un morceau personnalisé

Deux modes de création sont proposés. Le premier, “du texte au morceau”, transforme une simple description en composition musicale. L’utilisateur peut demander un titre nostalgique, un afrobeat festif ou encore une chanson humoristique dédiée à un proche.

Le second mode permet de partir de photos ou vidéos importées dans Gemini. L’IA analyse alors l’atmosphère visuelle pour générer une musique adaptée, avec des paroles contextualisées si besoin. Cette approche renforce la dimension narrative du morceau et ouvre la voie à des créations plus personnelles, liées à des souvenirs ou à des moments précis.

Un contrôle créatif avancé sur le style et l’interprétation

Google met en avant le contrôle créatif offert par Lyria 3. L’utilisateur peut ajuster le style musical, la présence d’une voix chantée, le tempo ou encore l’intensité émotionnelle. Les paroles sont générées automatiquement en fonction du prompt, ce qui simplifie l’accès à la composition pour les profils non musiciens.

La gamme du constructeur s’agrandit ainsi d’un outil pensé pour la rapidité d’exécution. En quelques secondes, l’utilisateur obtient un titre complet, accompagné d’une pochette générée automatiquement. Cette cover-art est produite via Nano Banana, intégré au processus de création.

Lyria 3 et YouTube : un atout pour les créateurs de Shorts

Au-delà du grand public, Lyria 3 cible également les créateurs de contenu. La fonctionnalité Dream Track sur YouTube permet déjà d’exploiter ce modèle pour enrichir la bande-son de vidéos courtes. Les YouTube Shorts peuvent ainsi bénéficier d’une musique originale, générée sur mesure.

L’intérêt est double : disposer d’une piste adaptée au ton de la vidéo et éviter les problématiques liées aux bibliothèques musicales traditionnelles. Les créateurs peuvent choisir entre un couplet chanté ou un simple backing track instrumental. L’intégration à l’écosystème Google facilite le passage de la génération à la publication.

SynthID et droits d’auteur : une IA encadrée

La question des droits d’auteur occupe une place centrale dans le déploiement de Lyria 3. Google précise avoir collaboré avec l’industrie musicale et tiré des enseignements de précédentes expérimentations, notamment la Music AI Sandbox.

Chaque morceau généré via Gemini intègre un filigrane SynthID inaudible. Ce marquage permet d’identifier un contenu audio comme étant généré par l’IA. Il devient également possible de soumettre un fichier audio à Gemini afin de vérifier s’il a été produit par les outils Google AI.

Lyria 3 est conçu pour favoriser l’originalité plutôt que l’imitation. Si un artiste est mentionné dans un prompt, le système s’en inspire uniquement sur le plan stylistique, sans reproduire une signature sonore spécifique. Des filtres supplémentaires visent à limiter les risques de violation de droits.

Disponibilité et conditions d’accès

Lyria 3 est proposé en version bêta sur ordinateur pour les utilisateurs de Gemini âgés de 18 ans et plus. Le déploiement sur mobile est prévu progressivement. Les abonnés aux offres Google AI Plus, Pro et Ultra bénéficient de limites de génération plus élevées.

La prise en charge du français est assurée, bien que le service reste en phase bêta. Le format de 30 secondes s’inscrit dans une logique de création rapide et partageable, notamment via un lien direct généré par l’application.

Récapitulatif technique

Modèle : Lyria 3 (Google DeepMind)

Intégration : Application Gemini

Type : Génération musicale par IA

Durée maximale : 30 secondes par morceau

Modes : Texte vers musique / Image ou vidéo vers musique

Paroles : Générées automatiquement selon le prompt

Contrôles : Style musical, tempo, chant, ambiance

Export : Téléchargement et partage via lien

Filigrane : SynthID inaudible intégré

Accès : Version bêta, 18 ans et plus

Langues : Support du français

Offres premium : Limites étendues pour Google AI Plus, Pro, Ultra

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

