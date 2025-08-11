Bon Plan : Offre HP OmniBook 3 15-fn0013nf Copilot+ : 300 € de remise chez Boulanger, l’ultraportable IA performant à prix réduit

Boulanger étoffe son catalogue avec une promotion séduisante sur le HP OmniBook 3 15-fn0013nf Copilot+, désormais affiché à 699,99 € au lieu de 999,99 €. Une opportunité pour ceux qui recherchent un PC portable alliant réactivité, intelligence artificielle et tarif compétitif.

La marque Boulanger s’impose depuis longtemps sur le marché de l’électronique grand public en proposant des offres ciblées et attractives. La gamme du constructeur s’agrandit aujourd’hui avec cette réduction conséquente sur un modèle certifié Copilot+, complétée par des services comme la livraison offerte, le retrait magasin en une heure et des options de garantie prolongée.

Des performances IA à moindre coût

Le HP OmniBook 3 s’appuie sur un processeur AMD Ryzen AI 5 340 doté de six cœurs, capable d’atteindre 4,8 GHz en mode TurboBoost. Associé à 16 Go de mémoire DDR5 cadencée à 5 600 MHz et à un SSD NVMe de 512 Go, il offre une réactivité exemplaire pour la bureautique avancée, le multitâche intensif et les applications créatives. La gamme du constructeur s’agrandit ainsi avec un modèle taillé pour accompagner l’utilisateur dans ses tâches quotidiennes tout en intégrant l’IA.

Un écran confortable, design fonctionnel

L’écran IPS de 15,6 pouces affiche une définition Full HD (1920×1080), avec un traitement antireflets pour limiter la fatigue visuelle. Sa luminosité de 300 cd/m² assure un confort même en environnement lumineux. Son design sobre et fonctionnel mise sur la praticité, avec un obturateur mécanique pour la webcam, garantissant plus de confidentialité.

Connectivité moderne et autonomie

Le modèle intègre le Wi-Fi 6 (AX) et le Bluetooth 5.4, garantissant une connexion rapide et stable. La connectique comprend deux ports USB 2.0, un USB 3.1, un port HDMI et une prise casque/micro combinée. Son autonomie annoncée atteint près d’une journée complète, jusqu’à 23 h 50 en usage très léger, confirmant son orientation mobilité.

Copilot+ : l’IA au service de la productivité

Certifié Copilot+, ce PC portable intègre un NPU capable d’accélérer les fonctions IA de Windows. Cela permet de profiter d’outils de génération de texte, de résumé automatique, de transcription et d’analyse visuelle directement depuis l’interface. La marque étoffe son catalogue avec une machine pensée pour les professionnels et les étudiants cherchant à tirer parti de l’IA dans leur quotidien.

Une occasion rare à 699,99 €

Habituellement proposé à 999,99 €, le HP OmniBook 3 bénéficie chez Boulanger d’une réduction immédiate de 300 €, soit un prix final de 699,99 €. Une opportunité qui, au vu de la fiche technique et des services associés, devrait séduire ceux qui guettent un bon plan sur un PC portable IA de dernière génération.

Récapitulatif technique