Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P), un PC portable plus écolo ?

Le fabricant Acer nous a dévoilé son Acer Aspire Vero 15, un nouvel ordinateur portable au design plus respectueux de l’environnement et des fonctionnalités performantes dont ont besoin les utilisateurs.

Voilà comment Acer définit ce nouvel Ordinateur portable fraichement sorti des cartons. Un ordinateur portable qui vient gonfler la gamme Aspire d’Acer qui a vu le jour il y a plus de 20 ans. Depuis la marque n’a cessé de proposer différents modèles toujours de plus en plus performants.

Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P), du recyclé pour le bien de la planète.

C’est en tout cas ce que nous explique la marque en nous dévoilant ce nouveau modèle qui e compose d’un châssis dont le pourcentage de plastique PCR utilisé dans la conception a augmenté de 30 à 40 % et a réussi à réduire de 30 % les émissions de CO2 dans sa phase de production.

En outre, le châssis est dépourvu de peinture et contient moins de composés organiques volatiles. Acer nous affirme d’ailleurs que les touches du clavier et le boîtier de l’adaptateur sont composés à 50 % de matériaux PCR. Et pour pousser la recherche encore plus loin son trackpad OceanGlass intègre également du plastique recyclé issu des océans.

Pour ce qui est de son écran, l’Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P) propose une dalle Full HD de 15,6 pouces au format 16:9. Au cœur de cet ordinateur portable, Acer propose des processeurs Intel jusqu’à Core i7 de 13e génération et une carte graphique Intel Iris Xe. Le tout est accompagné de mémoire de type LPDDR5 jusqu’à 16 Go et de deux disques SSD M.2 pouvant prendre en charge jusqu’à 1 To de stockage.

Rester connecté en filaire ou sans fil.

l’Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P) est doté d’une solution Bluetooth et Wi-Fi 6E exploitant ainsi la dernière norme Wi-Fi en cours. Pour la connectique, on retrouve deux ports Thunderbolt 4/USB Type-C, deux ports USB3.2 Gen1 Type-A, un port HDMI 2.1, et un port jack audio. On notera également la présence d’une caméra QHD 1440p qui comprend les technologies Acer PurifiedView et PurifiedVoice avec réduction du bruit assisté par l’IA. Cette dernière ayant pour ambition d’améliorer la qualité des visioconférences.

Prix et Disponibilité.

L’Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P) sera disponible au mois de septembre à partir de 899€, prix conseillé TTC.