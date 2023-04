Avec ce nouveau Zenbook 15 OLED (UM3504), Asus revient en force sur le marché de l’ordinateur portable pour proposer de nouveaux ordinateurs portables dans sa gamme Zenbook avec notamment le tout nouveau Zenbook 15 OLED (UM3504).

Asus est un poids lourd dans l’industrie des ordinateurs portables. De fait, la marque a su tirer parti de ses compétences et de sa notoriété dans le monde de l’informatique pour s’engouffrer et se faire un nom sur le marché des ordinateurs portables. Cette fois la marque renouvelle un modèle phare de sa gamme avec le Zenbook.

A relire : Zenbook 17 Fold OLED, Asus réinvente l’ordinateur de demain. Asus a profité de l’IFA pour officialiser et commercialiser son Zenbook 17 Fold OLED. Avec ce nouvel ordinateur portable, la marque dévoile ce qui pourrait bien devenir les nouveaux portables de demain.

Zenbook 15 OLED (UM3504), un concentré de nouveautés.

Ce nouveau venu au catalogue d’Asus devrait séduire ceux qui sont en quête de qualité et de nouveauté. Ainsi, ce nouveau Zenbook 15 OLED (UM3504) est doté d’un écran 15,6 pouces au format 16:9. Un écran qui hérite de la technologie ASUS Lumina OLED NanoEdge avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et offrant un temps de réponse de 0,2 ms.

Pour ce qui est du processeur principal, Asus propose pour ce nouveau Zenbook 15 OLED (UM3504) un processeur AMD Ryzen 7 7735U, jusqu’à 32 Go de RAM rapide et des cartes graphiques AMD Radeon. Pour ce qui est du stockage, le constructeur propose du SSD PCIe 4.0 (jusqu’à 1 To). Pour ce qui est de la batterie, le Zenbook 15 OLED (UM3504) est équipé d’une batterie 67 Wh qui offre une autonomie de 13 heures. L’ordinateur portable est également doté d’une solution charge rapide et peut être rechargé rapidement à 60% en 49 minutes environ.

Connectivité Wi-Fi en Wi-Fi 6E.

Qui dit ordinateur portable, dit forcément utilisateur nomade et donc connexion sans fil. Sur ce segment, le tout nouveau Zenbook 15 OLED (UM3504) est doté d’une solution Wi-Fi 6E. Par ailleurs, le constructeur propose également sa solution et les fonctions logicielles exclusives d’ASUS WiFi Master Premium. Via l’application MyASUS, les utilisateurs peuvent activer WiFi SmartConnect, qui se connecte automatiquement au meilleur signal WiFi et aux points d’accès mobiles connus.

Enfin, niveau connectique et design on retrouve donc un ordinateur portable d’une épaisseur de 14,9 mm et d’un poids de seulement 1,4 kg. Le tout dans un châssis en aluminium plasma Basalt Gray ou anodisé Ponder Blue. On retrouve aussi des ports USB4®, USB 3.2 Gen 1 Type-C® et USB 3.2 Gen 1 Type-A, ainsi qu’un port HDMI® 2.1 et une prise jack audio.

Prix et Disponibilité.

L’ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504) sera disponible au cours du 2e trimestre 2023 à partir de 1 499 € TTC prix public conseillé chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur l’Asus Store.