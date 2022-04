View Plus, la nouvelle solution pour mesurer l’air de votre habitat.

Avec View Plus, Airthings spécialiste dans les solutions domotiques et connectées pour la maison annonce un nouvel appareil qui vous permettra de connaitre la qualité de l’air chez vous, et ce à tout moment de la journée ou que vous soyez.

Dirigée par une équipe de scientifiques, d’ingénieurs et de visionnaires, Airthings a pour objectif d’alerter les consommateurs sur la prévalence du radon ainsi que d’autres polluants intérieurs. Il faut dire que si jusqu’il y a peu, les gens se souciaient peu de la qualité de l’air chez eux. Pourtant, on a souvent entendu les slogans et consignes concernant l’aération des maisons.

Toutefois, avec le Civd-19, cela a quelque peu changé les choses et les gens ont pris conscience de la qualité de l’air chez eux. Et Airthings propose des objets connectés qui les aident dans cette démarche.

Airthings Hub, maitriser la qualité de l’air de votre maison ! La société norvégienne Airthings qui propose des détecteurs de contrôle de qualité de l’air pour la maison étoffe sa gamme avec Airthings Hub pour avoir un œil sur la qualité de l’air…

View Plus, surveillez la qualité de l’air environnant.

Le boitier est petit et compact et doté d’un écran qui sera à même de vous fournir les informations concernant la qualité de l’air dans la pièce où il se trouve. Le boitier peut –être alimenté via des piles ou sur secteur via un port USB.

Si l’écran qu’il possède vous fournit des informations basiques, c’est surtout sa connectivité qui est son plus. Effectivement, équipée de Wi-Fi, il sera possible d’interconnecter le dispositif d’analyse de l’air avec le système IoT d’Airthings ainsi qu’avec d’autres objets connectés. Compatible avec IFTTT, Google Assistant et Amazon Alexa, il vous sera possible par exemple en cas de mauvaise qualité de l’air, d’ouvrir une fenêtre à distance ou de baisser des volets depuis votre smartphone via l’application Airthings.

Pour ce qui est des capteurs, le dispositif permet de vous prévenir et en gardant les niveaux des PM et d’humidité au sein des seuils recommandés ou encore de vérifier si votre purificateur d’air fonctionne correctement. Il peut aussi mesurer le taux de CO2 d’une pièce ou encore mesurer le taux de radon.

Le tout sous la forme d’un historique journalier, mensuel directement accessible depuis l’application sur votre smartphone.

Prix et Disponibilité.

Le View Plus est proposé par Airthings au prix de 299 euros.