Un prototype de Google Pixel Watch fait son apparition !

La Google Pixel Watch prévue pour éventuellement fin du mois de mai serait apparue soudainement suite à un possible oubli. Coup de pub marketing de la part de Google ou une réelle faute d’inattention ?

De nos jours, il devient de plus en plus compliqué pour une marque qui travaille sur un nouveau produit high-tech de le garder secret. Et ça l’est d’autant plus quand on s’appelle, Microsoft, Apple ou Google.

Cette fois il semblerait que ce soit Google qui soit l’entreprise prise aux dépourvues avec l’apparition de ce qui serait un prototype bien avancé de sa montre connectée.

Google Pixel Watch, marketing ou oubli ?

En effet, de nos jours, certaines entreprises créent le buzz sur la toile en « dévoilant » non officiellement le dernier produit qu’elle développe. Ainsi, dans le cas de la Google Pixel Watch, ce prototype bien fini aurait donc été oublié par un employé dans un restaurant ou un café ou le barman aurait récupéré l’objet avant d’en publier des photos.

Chose étonnante, la future montre connectée de Google aurait été oubliée sans son bracelet. Et les photos que l’on peut découvrir font penser à une montre à gousset.

Selon les photos ont peut en outre découvrir sa forme cylindrique et son écran rond qui aurait droit à un bord de quelques millimètres assez imposants. Le prototype en question serait par ailleurs d’un corps en acier et muni d’un capteur optique qui servira très certainement pour détecter votre rythme cardiaque.

Wear OS 3.0 comme système d’exploitation ?

Sur ce point malheureusement, il n’est pas possible de vous en dire plus. Effectivement, il semblerait que la personne ayant trouvé la montre n’ait pas été en mesure de la déverrouiller. Si sur certaines photos, on découvre seulement le corps de la montre, c’est parce que selon les dires de la personne qui a fourni les photos à Android Central, son ami a trouvé la montre avec le bracelet en silicone, mais celui-ci n’était pas fixé à la montre. C’est en tout cas ce que tagtech414 explique sur le site de Reddit.

En effet, si lui a envoyé les photos à Android Central, c’est bien son ami qui a trouvé la montre dans le restaurant et qui lui a montré.

Prix et Disponibilité.

Bref, encore quelques doutes qui subsistent pour avoir tous les détails concernant la future montre connectés de Google. On devrait selon certaines rumeurs, avoir plus d’informations de la part de Google d’ici les grandes vacances.