Vantrue Pilot 2 : la dashcam 4K thermique qui mise sur l’IA pour renforcer la sécurité routière

La Vantrue Pilot 2 marque une évolution notable dans l’univers des dashcams. Présentée comme un modèle 4 canaux avec enregistrement 4K et capteur thermique, elle intègre des fonctions d’intelligence artificielle pour améliorer la sécurité au volant. Avec une promesse claire : offrir une vision complète, de jour comme de nuit, y compris dans des conditions extrêmes.

Vantrue, fabricant spécialisé dans les caméras embarquées, poursuit ici sa stratégie d’innovation. La marque étoffe son catalogue avec un produit orienté sécurité avancée, en combinant vidéo haute définition et analyse intelligente des situations de conduite.

Un design modulaire pensé pour une couverture complète

La Vantrue Pilot 2 adopte une architecture multi-caméras avec jusqu’à quatre modules distincts. Ce choix permet de couvrir simultanément l’avant, l’arrière, l’intérieur de l’habitacle et une zone thermique dédiée.

A relire : Vantrue E1 Pro – une mini‑dashcam 4K Wi‑Fi robuste et super connectée La Vantrue E1 Pro, nouvelle dashcam ultra‑compacte, propose une qualité vidéo 4K (3840×2160P @30 FPS) grâce au capteur Sony STARVIS 2 IMX678 et à la technologie exclusive PlatePix™. Conçue pour une visibilité optimale jour et nuit,…

Le design reste relativement compact pour une installation sur pare-brise, malgré la multiplication des capteurs. Chaque caméra est orientable, ce qui facilite l’ajustement selon le véhicule ou les besoins spécifiques, notamment pour les chauffeurs professionnels.

Cette approche modulaire vise à offrir une surveillance globale, un point clé pour les usages intensifs comme le VTC ou les flottes.

Une captation vidéo 4K associée à un capteur thermique

L’un des éléments centraux de la Vantrue Pilot 2 repose sur sa combinaison de capteurs :

Caméra frontale en 4K

Caméras secondaires en Full HD

Module thermique dédié

Le capteur thermique constitue une innovation notable. Il permet de détecter des sources de chaleur, comme des piétons ou animaux, même dans l’obscurité totale ou par mauvais temps (brouillard, pluie dense).

Cette technologie s’inspire des systèmes déjà présents dans l’automobile haut de gamme, mais reste encore rare dans les dashcams grand public.

Intelligence artificielle embarquée pour la sécurité

La Vantrue Pilot 2 intègre des fonctions d’analyse basées sur l’IA. L’objectif est d’anticiper les risques et d’alerter le conducteur.

Parmi les fonctionnalités annoncées :

Détection de piétons et obstacles

Alerte de collision potentielle

Surveillance du conducteur (fatigue, distraction)

Analyse des comportements routiers

Ces systèmes reposent sur des algorithmes embarqués, capables de traiter les données en temps réel sans dépendre d’une connexion cloud permanente.

L’intérêt est double : améliorer la sécurité et limiter les risques d’accident.

Vision nocturne améliorée et conditions extrêmes

Grâce à la combinaison du capteur thermique et de la vision nocturne classique, la Vantrue Pilot 2 se distingue particulièrement dans les environnements difficiles.

Contrairement aux dashcams classiques, limitées par la lumière ambiante, ce modèle peut :

détecter des silhouettes dans l’obscurité totale

améliorer la lisibilité des scènes nocturnes

fonctionner efficacement sous la pluie ou le brouillard

Cela répond à une problématique fréquente : la perte de visibilité, principale cause d’incidents la nuit.

Connectivité et stockage des données

La dashcam propose plusieurs options de connectivité :

Wi-Fi pour transfert des vidéos

application mobile dédiée

stockage sur carte mémoire haute capacité

Certaines versions évoquent également un support du GPS pour tracer les trajets et contextualiser les enregistrements.

La gestion des données reste un enjeu clé, notamment pour les utilisateurs professionnels souhaitant exploiter les vidéos en cas d’incident.

Une solution orientée professionnels et sécurité avancée

Avec ses quatre canaux et ses fonctions avancées, la Vantrue Pilot 2 vise clairement un public exigeant :

chauffeurs VTC

gestionnaires de flotte

conducteurs longue distance

utilisateurs soucieux de sécurité

Ce positionnement la distingue des dashcams classiques, souvent limitées à une seule caméra frontale.

Le produit s’inscrit dans une tendance plus large : la montée en gamme des équipements embarqués, avec des fonctions proches de l’ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).

Ce qu’il faut retenir

La Vantrue Pilot 2 combine enregistrement 4K, capteur thermique et intelligence artificielle pour proposer une dashcam complète.

Elle se distingue par sa capacité à fonctionner dans des conditions de faible visibilité.

Son architecture 4 caméras renforce la couverture globale du véhicule.

Elle cible principalement les utilisateurs recherchant une sécurité avancée.

Son approche technologique la rapproche des სისტემes d’aide à la conduite.

Positionnement sur le marché

La Vantrue Pilot 2 se positionne sur le segment premium des dashcams.

Elle se distingue face à des modèles concurrents comme :

Garmin Dash Cam séries avancées

Nextbase iQ

BlackVue haut de gamme

Son principal avantage repose sur l’intégration d’un capteur thermique, encore rare sur ce marché.

Le public cible inclut les professionnels du transport, mais aussi les particuliers technophiles souhaitant un niveau de sécurité supérieur.

FAQ : Vantrue Pilot 2

Quelle est l’autonomie de la Vantrue Pilot 2 ?

Elle dépend principalement de l’alimentation du véhicule, la dashcam étant conçue pour fonctionner en continu plutôt qu’en autonomie batterie.

Quel est le prix de la Vantrue Pilot 2 ?

Le prix définitif n’est pas encore confirmé, mais elle se positionne comme un modèle premium, probablement au-dessus des dashcams classiques.

La Vantrue Pilot 2 enregistre-t-elle en 4K ?

Oui, la caméra frontale propose un enregistrement en 4K, tandis que les autres modules utilisent des résolutions inférieures.

À quoi sert le capteur thermique ?

Il permet de détecter des sources de chaleur, utile pour repérer piétons ou animaux dans l’obscurité.

La dashcam nécessite-t-elle une connexion Internet ?

Non, les fonctions principales, y compris l’IA, fonctionnent localement sans connexion permanente.

Récapitulatif technique

Résolution : 4K (caméra frontale)

Configuration : 4 caméras

Capteur : thermique + vision nocturne

IA : détection obstacles, fatigue conducteur

Connectivité : Wi-Fi, application mobile

Stockage : carte mémoire

Usage : sécurité avancée, flotte, VTC

En résumé

La Vantrue Pilot 2 introduit une approche hybride entre dashcam et système d’assistance à la conduite.

Son capteur thermique et ses fonctions IA marquent une évolution notable du segment.

Elle vise un usage professionnel ou exigeant, avec une couverture vidéo complète.

Un positionnement premium qui mise sur la sécurité et l’innovation.

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

