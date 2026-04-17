Gemini de Google : comment l’IA bloque des milliards de publicités malveillantes avant leur diffusion

Google intensifie la lutte contre les arnaques publicitaires en ligne grâce à Gemini, son modèle d’intelligence artificielle de pointe. En 2025, les systèmes automatisés du géant californien ont intercepté plus de 99 % des annonces non conformes avant même qu’elles n’atteignent les utilisateurs. Une performance inédite qui redéfinit les standards de la sécurité publicitaire à l’échelle mondiale.

Google s’est imposé depuis des années comme l’acteur dominant de la publicité en ligne. Face à la montée en puissance des fraudes numériques, l’entreprise accélère l’intégration de l’IA dans ses mécanismes de défense. La gamme d’outils basés sur Gemini s’étoffe progressivement, avec une ambition claire : protéger les utilisateurs sans pénaliser les annonceurs légitimes.

Une détection proactive qui dépasse les anciens systèmes basés sur les mots-clés

Contrairement aux approches traditionnelles qui reposaient sur la correspondance de mots-clés, Gemini analyse désormais l’intention derrière chaque annonce. Les modèles traitent des centaines de milliards de signaux simultanément : ancienneté d’un compte, comportements suspects, schémas de campagne inhabituels. Résultat, les contenus nuisibles sont identifiés et bloqués de manière préventive, même lorsqu’ils sont spécifiquement conçus pour contourner la détection automatique.

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8,3 milliards de publicités bloquées en 2025 : les chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Les résultats publiés dans l’Ads Safety Report 2025 de Google sont éloquents. En un an, les systèmes alimentés par Gemini ont bloqué ou supprimé plus de 8,3 milliards de publicités et suspendu 24,9 millions de comptes. Parmi ces suppressions, 602 millions de publicités et 4 millions de comptes étaient directement liés à des escroqueries. Des volumes qui illustrent l’ampleur du phénomène autant que l’efficacité croissante des outils déployés.

Une évaluation en temps réel des annonces dès leur soumission

L’une des avancées majeures de 2025 concerne la rapidité d’analyse. Fin d’année dernière, la majorité des Responsive Search Ads créées dans Google Ads faisaient l’objet d’une évaluation immédiate. Les contenus problématiques sont désormais bloqués dès la soumission, avant toute diffusion. Google prévoit d’étendre cette fonctionnalité à d’autres formats publicitaires au cours de 2026.

Quatre fois plus de signalements utilisateurs traités grâce à Gemini

La rapidité de traitement ne concerne pas uniquement la détection automatique. Gemini améliore également la gestion des retours utilisateurs. En 2025, le volume de signalements traités a été multiplié par quatre par rapport à l’année précédente. Concrètement, lorsqu’une annonce frauduleuse passe malgré tout entre les mailles du filet, elle peut être neutralisée dans des délais beaucoup plus courts. Les experts en sécurité de Google peuvent ainsi se concentrer sur les cas les plus complexes, là où l’analyse humaine reste indispensable.

80 % de suspensions injustifiées en moins pour les annonceurs légitimes

L’un des défis historiques des systèmes de modération automatique réside dans le risque de faux positifs. En analysant le contexte au-delà des simples images ou séquences de texte, Gemini distingue mieux une offre commerciale crédible d’une tentative de tromperie. Cette précision accrue s’est traduite par une réduction de 80 % des suspensions injustifiées d’annonceurs en 2025. Les campagnes légitimes peuvent se poursuivre sans interruption, tandis que les publicités malveillantes sont stoppées immédiatement.

Un programme de vérification des annonceurs en complément de l’IA

La technologie seule ne suffit pas. Google maintient un programme étendu de vérification des identités des annonceurs, qui constitue un rempart complémentaire essentiel. La validation des informations d’identité et l’exclusion proactive des acteurs malveillants renforcent la fiabilité globale de l’écosystème publicitaire. Cette double approche — automatisation par l’IA et vérification humaine — forme le socle de la stratégie de sécurité publicitaire de Google.

Ce qu’il faut retenir

Gemini permet à Google d’intercepter plus de 99 % des publicités non conformes avant leur diffusion, une efficacité sans précédent dans le secteur. En 2025, plus de 8,3 milliards d’annonces malveillantes ont été bloquées et près de 25 millions de comptes suspendus. L’analyse contextuelle en temps réel remplace les anciens filtres par mots-clés, rendant la détection bien plus précise. La réduction des suspensions injustifiées de 80 % témoigne d’un meilleur équilibre entre protection des utilisateurs et continuité pour les annonceurs légitimes.

Positionnement sur le marché

Google évolue sur le segment de la sécurité publicitaire à l’échelle mondiale, un marché où la menace croît en parallèle de la sophistication des outils d’IA générative utilisés par les fraudeurs. Face à des concurrents comme Meta ou Microsoft Advertising, qui développent également leurs propres systèmes de modération automatisée, Google se distingue par le volume de données traitées et la maturité de ses modèles. Le public cible de ces protections est double : les internautes exposés aux arnaques et les annonceurs légitimes soucieux de la fiabilité de leur diffusion.

FAQ : Gemini et la sécurité publicitaire chez Google

Comment Gemini détecte-t-il les publicités malveillantes ? Gemini analyse des centaines de milliards de signaux incluant l’ancienneté des comptes, les comportements et les schémas de campagne. Contrairement aux anciens systèmes, il comprend l’intention derrière chaque annonce, ce qui lui permet de bloquer les contenus nuisibles de manière proactive.

Combien de publicités Google a-t-il bloquées en 2025 ? En 2025, Google a bloqué ou supprimé plus de 8,3 milliards de publicités et suspendu 24,9 millions de comptes. Parmi eux, 602 millions d’annonces étaient directement liées à des escroqueries.

Les annonceurs légitimes sont-ils affectés par ces systèmes de détection ? Google a réduit de 80 % les suspensions injustifiées grâce à la précision accrue de Gemini. Les campagnes conformes peuvent se poursuivre sans interruption.

Gemini peut-il bloquer les publicités créées avec l’IA générative ? Oui. Gemini est précisément conçu pour détecter les annonces frauduleuses générées par IA, en analysant le contexte et l’intention plutôt que de simples correspondances textuelles.

Quand cette protection en temps réel sera-t-elle étendue à d’autres formats ? Google a indiqué son intention d’étendre l’évaluation immédiate à davantage de formats publicitaires au cours de l’année 2026.

Récapitulatif technique

Taux de blocage : plus de 99 % des annonces non conformes interceptées avant diffusion

plus de 99 % des annonces non conformes interceptées avant diffusion Publicités bloquées en 2025 : 8,3 milliards

8,3 milliards Comptes suspendus : 24,9 millions

24,9 millions Escroqueries ciblées : 602 millions de publicités et 4 millions de comptes

602 millions de publicités et 4 millions de comptes Traitement des signalements : multiplié par 4 en un an

multiplié par 4 en un an Réduction des faux positifs : 80 % de suspensions injustifiées en moins

80 % de suspensions injustifiées en moins Technologie : analyse contextuelle multimodale via Gemini

analyse contextuelle multimodale via Évaluation en temps réel : active sur les Responsive Search Ads, extension prévue en 2026

active sur les Responsive Search Ads, extension prévue en 2026 Source : Ads Safety Report 2025 de Google

En résumé

Google utilise Gemini pour bloquer plus de 99 % des publicités malveillantes avant leur diffusion, en analysant des centaines de milliards de signaux en temps réel. En 2025, plus de 8,3 milliards d’annonces ont été supprimées et 24,9 millions de comptes suspendus. La précision du système a également permis de réduire de 80 % les blocages injustifiés d’annonceurs légitimes. Une avancée majeure dans la lutte contre la fraude publicitaire en ligne, rendue possible par l’intégration profonde de l’intelligence artificielle dans les infrastructures de Google.

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