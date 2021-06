Avec UNISK vous allez pouvoir habiller et donner un style nouveau à votre enceinte IKEA Symfonisk. De fait, la société hollandaise propose ni plus ni moins d’habiller votre enceinte à son style et à votre image.

Si vous suivez notre actualité, vous n’êtes pas sans savoir que le géant suédois du meuble, nommé IKEA, s’est associé à Sonos pour proposer deux produits connectés , qui sont multi usage tout en créant sa gamme Symfonisk.

Le premier est une lampe de bureau, ou de chevet design qui intègre une enceinte audio connectée. Nous avons d’ailleurs eu la chance de tester cette Enceinte WiFi Ikea.

À relire : Test : Ikea SYMFONISK – Enceinte WiFi

Mais la marque propose également une autre enceinte qui sert également de tablette murale. Et c’est sur cette enceinte que s’est intéressée la marque UNISK.

UNISK, donnez du style à votre enceinte IKEA Symfonisk.

Unisk présente une nouvelle collection de housses en feutre recyclé pour personnaliser l’enceinte IKEA Symfonisk Bookshelf. Des housses Unisk qui remplacent la façade existante (en polyester) pour donner une nouvelle apparence à l’enceinte.

Ainsi, vous pourrez faire de votre enceinte, une enceinte audio en harmonie avec votre intérieur. Des housses pour lesquelles trois nouveaux motifs viennent de voir le jour.

Ces trois nouveaux motifs offrent un peu plus de relief de matière à votre enceinte. La marque a ainsi choisi de les nommer : Fairytale Blue, Jet Blue et Plywood Veneer. Elles viennent ainsi s’ajouter aux housses déjà proposées depuis quelque temps par la marque comme les Walnut Veneer ou Mahogany Veneer qui apporte un look un peu plus « bois » à l’enceinte. Bref, vous n’aurez plus d’excuse pour laisser votre enceinte IKEA Symfonisk Bookshelf à l’état brut.

Prix et disponibilité.

Pour ce qui est de ces nouvelles variantes, elles sont commercialisées au même prix que les autres housses décoratives. À savoir entre 26€ et 32€