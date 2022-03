OnePlus Nord CE 2 5G, ouverture des précommandes.

Bonne nouvelle pour tous les fans du OnePlus Nord CE 2 5G. Et pour cause, la marque vient d’annoncer qu’elle ouvrait les précommandes pour son nouveau smartphone dès aujourd’hui.

Si vous êtes fan de la marque OnePlus, alors cette news va vous séduire. En effet, la marque nous annonce qu’elle a ouvert les précommandes pour le dernier smartphone de sa gamme de produits Nord, le OnePlus Nord CE 2 5G. Et ce dans toute l’Europe.

OnePlus Nord CE 2 5G, un smartphone qui veut séduire.

Pour rappel, ce nouveau venu propose un chipset MediaTek Dimensity 900, avec prise en charge de la double SIM 5G et du Wi-Fi 6.

Par ailleurs, ce dernier venu chez le constructeur bénéficie d’un écran FHD+ AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz certifiés HDR10+. Niveau connectique, il est équipé d’une prise jack 3.5mm pour accueillir un casque filaire ainsi qu’un lecteur de carte qui pourra accueillir une carte mémoire microSD jusqu’à 1 To.

Rappel caméra triple capteur.

Le OnePlus Nord CE 2 dispose à l’arrière d’un bloc de trois caméras, alimenté par l’IA. Au cœur de ces trois capteurs, on trouve un capteur principal de 64 MP qui capture des images avec des niveaux de détail élevés et des couleurs vives, même dans des environnements peu éclairés, cela grâce à sa grande ouverture f/1.7.

En outre la marque nous annonçait que :

Le matériel de l’appareil photo du OnePlus Nord CE 2 se combine également avec un puissant logiciel d’IA, pour des modes Nightscape et Portrait améliorés.

De plus en matière de système d’exploitation, il embarque d’OxygenOS 11, avec un mode sombre amélioré. Et l’évolution est déjà prête pour passer vers OxygenOS 12 qui sera disponible sur l’appareil au second semestre 2022.

Prix et Disponibilité.

Ainsi, la marque nous rappelle que la vente officielle du Nord CE 2 commence le 10 mars 2022, mais dès aujourd’hui, il est déjà disponible en précommande au prix de départ de 349 €.