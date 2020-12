Test : Ikea SYMFONISK – Enceinte WiFi

Aujourd’hui nous vous proposons le test d’un produit Ikea, la Ikea SYMFONISK. Non nous ne monterons pas de meubles ensemble mais nous allons faire l’essai de l’enceinte/lampe de table SYMFONISK. Voyons ensemble ce que cette collaboration entre Sonos & Ikea a dans le ventre …

Préambule.

Sonos nous connaissons déjà, la devise de la marque est de simplifier l’écoute de la musique dans chaque pièce de la maison. Quant à Ikea, qui ne le connais pas ? En effet, la grande chaine Suédoise a fait son succès avec des meubles au look scandinave en kit qu’il faudra monter soi-même. Pour certain c’est mettre à l’épreuve sa relation, pour d’autre un jeu d’enfant. Mais rassurez-vous ici avec l’Ikea SYMFONISK, il n’y aura rien à monter, juste une ampoule à visser.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions : Largeur : 216 mm Profondeur : 216 mm Hauteur : 401 mm

Poids : 3,15 kg

Longueur du câble : 150 cm

Audio : 2 amplis numérique classe D 1 tweeter 1 mid-woofer

Connectivités : Wifi 802.11 b/g 2,4 Ghz Ethernet 10/100 Mbps

Type d’ampoule : LED E14 max. 7W (non fournis)

Matériaux : Abat-jour : verre (soufflé à la bouche par un artisan qualifié) Corps : plastique ABS recouvert d’un tissu maillé Partie inférieure : Polycarbonate/plastique ABS



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Ikea SYMFONISK Enceinte Wifi lampe de table

Cordon d’alimentation

Câble Ethernet

Guide de démarrage rapide

Petit tour du propriétaire, on retrouve un objet plutôt atypique qui nous fera penser un champignon. En partant du haut on retrouve la bulle en verre soufflé à la bouche, c’est cette bulle qui abritera l’emplacement pour une ampoule E14 avec une puissance maximale de 7w pour un modèle LED. Ikea préconise d’ailleurs l’utilisation d’une ampoule TRÅDFRI.

On retrouvera ensuite une partie en tissu maillé qui abritera la partie audio de l’appareil, Sonos annonce d’ailleurs que l’on retrouvera un profil sonore équivalent à celui du Sonos One. Toujours dans cette partie en tissu on retrouvera sur la droite le bouton en aluminium qui servira de control de la lampe, un simple switch on/off pas de fonction dimer sur ce produit et sur l’arrière on retrouvera le port Ethernet.

En descendant encore on retrouve la base qui servira de pied avec ses 3 bouton de contrôle et un voyant d’état. Sous ce pied on retrouvera la connexion pour la prise d’alimentation, le câble est soigné et bénéficie d’une gaine tressée dans la même couleur que le reste. L’appareil est disponible en blanc et noir, notre modèle de prêt est blanc, dommage car nous avions une petite préférence pour le modèle noir qui se serait très bien marié avec notre bureau.

Vous retrouverez bien évidement tous ses détails en images dans notre galerie à la fin de ce test.