THE PEARL MYUKI : Nouvelle Enceinte Connectée Ultra-Compacte et Puissante de Cabasse

Une Enceinte Connectée Haute Résolution pour un Son Sans Compromis

L’enceinte THE PEARL MYUKI de Cabasse enrichit sa gamme avec des performances acoustiques remarquables. Malgré ses dimensions réduites (186 x 174 x 180 mm pour 2,1 kg), elle offre un son puissant et équilibré grâce à ses nouveaux haut-parleurs capables d’atteindre 109 dB en stéréo. Ces haut-parleurs incluent un dôme large bande DOM 45 et deux woofers de 12 cm à membrane structure alvéolée en nid d’abeille, disposés en Push-Push pour des basses fermes et profondes.

La gamme du constructeur s’agrandit avec cette enceinte équipée des meilleures technologies de Cabasse. Elle propose le streaming haute résolution, un réglage DFE optimisant le spectre audio en temps réel, une calibration automatique de salle CRCS, et un réglage du spectre tonal. Cette enceinte connectée permet d’écouter de la musique sans fil, que ce soit chez soi ou en déplacement, tout en garantissant un son de haute qualité.

Polyvalence et Confort d’Utilisation

La THE PEARL MYUKI développe son assortiment avec une batterie offrant 12 heures d’autonomie, facilitant une utilisation sans câble d’alimentation sur une terrasse ou en déplacement. Elle est également dotée de la technologie Smart WiFi, assurant une continuité musicale même en changeant de réseau WiFi (WiFi 5, 2.4 ou Mesh).

L’enceinte peut être utilisée en mode mono ou jumelée en mode DUO pour une expérience stéréo avec une puissance totale de près de 200 watts RMS. Pour les utilisateurs déjà équipés d’enceintes connectées Cabasse, il est possible d’associer THE PEARL MYUKI à leur système actuel en multi-room, contrôlé via l’application StreamCONTROL.

Sa connectique complète comprend un port Ethernet, un port Jack 3.5 mm, une entrée optique SPDIF, et la possibilité de lire du contenu via une clé USB/USB-C. En outre, elle peut se connecter à divers dispositifs comme une TV, une platine ou un lecteur CD.

Design Élégant et Pratique

THE PEARL MYUKI s’intègre harmonieusement dans tout intérieur grâce à son design luxueux et raffiné, disponible en noir mat ou blanc mat avec des détails chromés. Avec un diamètre de 17 cm et un poids de 2 kg, elle se déplace facilement grâce à sa poignée discrète ou son sac de transport sur mesure. Elle peut également être fixée au mur avec un support mural compatible.

L’ergonomie n’est pas en reste, avec 6 touches tactiles LED lumineuses dotées d’un retour haptique discret, facilitant le contrôle des sources, du volume et de la lecture.

Prix et Disponibilité.

THE PEARL MYUKI sera disponible en juin au prix de 990 euros.

Récapitulatif Technique