Thomson Origin 679 Pro : L’alliance entre technologie et accessibilité.

Thomson, une marque renommée depuis des décennies dans l’électronique grand public, étoffe son catalogue avec le tout nouveau smartphone Thomson Origin 679 Pro. Ce nouveau modèle qui suivra le fraichement sorti Thomson Origin 679 a pour objectif de renouer la confiance entre les consommateurs et Thomson dans l’univers du smartphone à prix abordable.

Thomson renoue en effet avec le marché du smartphone en proposant deux téléphones ; le Thomson Origin 679 et le Thomson Origin 679 Pro. Si le premier est déjà disponible sur le marché, il a pour vocation de disparaitre d’ici la fin de l’année pour être remplacé par le Thomson Origin 679 Pro.

Thomson Origin 679 Pro : Une Nouvelle Référence

Dans le monde des smartphones, la gamme du constructeur s’agrandit avec ce modèle qui propose bien plus que l’essentiel, le Thomson Origin 679 Pro. Avec son écran généreux de 6.79 pouces, il entend offrir une expérience visuelle immersive. Pour ce faire, il est doté d’une configuration technique qui comment par un processeur T606 Unisoc OctaCore.

Performance et Polyvalence

Ce smartphone double SIM vous permet de gérer vos affaires personnelles et professionnelles en toute simplicité et ce, grâce à son processeur T606 Unisoc OctaCore. Il est accompagné de 4Go de mémoire vive et de 64Go de mémoire de stockage. Les utilisateurs apprécieront également la qualité de l’appareil photo 16 MP pour capturer des moments précieux en mode selfie. Pour l’appareil photo arrière, l’utilisateur s’appuiera sur un capteur 20 MP +2 MP macro.

On notera également la présence d’un GPU ARM Mali-G57 MC2. Pour ce qui touche les différentes technologies sans fil, on notera la présence de la 4G, du WiFi 5 et du Bluetooth 5.0.

Prix et Disponibilité.

Le Thomson Origin 679 Pro est prévu pour une sortie aux alentours du mois de décembre, et le prix sera incroyablement compétitif compte tenu de ses caractéristiques. En tout cas par rapport au prix qu’on nous a annoncé si celui-ci est fixé dans les prochains mois.